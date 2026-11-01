Policía haitiana abate a unos 20 pandilleros en medio de ofensiva contra bandas

Puerto Príncipe. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que unos 20 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante un operativo realizado en la localidad de Arcahaie, al noroeste de Puerto Príncipe. Este operativo se realizó en medio de una intensificación de las acciones de seguridad contra las organizaciones criminales.

Los enfrentamientos se producen mientras más de 2,000 militares salvadoreños participan en una misión para localizar a cuatro miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras una emboscada en las afueras de la capital haitiana.

Según un comunicado difundido este domingo por la PNH, la operación del jueves 29 de octubre dejó aproximadamente 20 presuntos pandilleros muertos. Entre losmuertos figura un cabecilla identificado con el alias de «Galaxy». Otros integrantes de la organización resultaron gravemente heridos, de acuerdo con las autoridades.

Publicidad

Bandas armadas lanzan nuevo ataque en Arcahaie

La Policía haitiana informó que grupos armados atacaron nuevamente Arcahaie el sábado, dos días después de la operación en la que murieron los presuntos pandilleros.

Ante la ofensiva, unidades de la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención y del Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden respondieron para contener el ataque.

Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en la localidad y que continuarán las operaciones para preservar la seguridad de los residentes.

Publicidad

Medios haitianos también reportaron la participación de habitantes de Arcahaie en las acciones contra las bandas. Durante los enfrentamientos circularon en redes sociales imágenes de motociclistas que arrastraban los cuerpos de algunos de los fallecidos por las calles.