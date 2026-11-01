Policía haitiana abate a unos 20 pandilleros en medio de ofensiva contra bandas

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Puerto Príncipe. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que unos 20 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante un operativo realizado en la localidad de Arcahaie, al noroeste de Puerto Príncipe. Este operativo se realizó en medio de una intensificación de las acciones de seguridad contra las organizaciones criminales.
Los enfrentamientos se producen mientras más de 2,000 militares salvadoreños participan en una misión para localizar a cuatro miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras una emboscada en las afueras de la capital haitiana.
Según un comunicado difundido este domingo por la PNH, la operación del jueves 29 de octubre dejó aproximadamente 20 presuntos pandilleros muertos. Entre losmuertos figura un cabecilla identificado con el alias de «Galaxy». Otros integrantes de la organización resultaron gravemente heridos, de acuerdo con las autoridades.
Bandas armadas lanzan nuevo ataque en Arcahaie
La Policía haitiana informó que grupos armados atacaron nuevamente Arcahaie el sábado, dos días después de la operación en la que murieron los presuntos pandilleros.
Ante la ofensiva, unidades de la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención y del Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden respondieron para contener el ataque.
Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en la localidad y que continuarán las operaciones para preservar la seguridad de los residentes.
Medios haitianos también reportaron la participación de habitantes de Arcahaie en las acciones contra las bandas. Durante los enfrentamientos circularon en redes sociales imágenes de motociclistas que arrastraban los cuerpos de algunos de los fallecidos por las calles.
Notas relacionadas
El Salvador busca a cuatro militares desaparecidos
El incremento de las operaciones de seguridad coincide con el despliegue de un contingente de más de 2,000 militares salvadoreños en Haití.
La movilización tiene como objetivo localizar a cuatro aerotécnicos de El Salvador, desaparecidos desde el 18 de octubre.
El ataque ocurrió en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, uno de los sectores de la periferia de Puerto Príncipe afectados por la violencia de las organizaciones criminales.
Desde entonces, las autoridades no han informado sobre el paradero de los cuatro militares.
Fuerza internacional niega uso de bombardeos
En medio de las operaciones, la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazó las denuncias sobre presuntos bombardeos contra zonas habitadas de Haití.
En un comunicado, la GSF aseguró que sus unidades, incluido el contingente salvadoreño, no utilizan artefactos explosivos en sus intervenciones.
La organización sostuvo que sus operaciones se desarrollan conforme a las reglas de enfrentamiento y las disposiciones internacionales sobre derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también negó las acusaciones formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York que representa a un sector de la diáspora haitiana.
La entidad había denunciado presuntos ataques indiscriminados contra civiles durante las operaciones militares.
Bukele respondió que la misión salvadoreña no dispone de bombas y señaló que los helicópteros de ataque de su país llegaron a Haití el 29 de octubre.
Por su parte, la GSF insistió en que la protección de la población civil constituye una prioridad durante sus intervenciones.
Las operaciones continúan en un contexto de violencia e inseguridad en Haití, donde las bandas armadas mantienen una amplia presencia territorial, especialmente en Puerto Príncipe y sus alrededores.
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