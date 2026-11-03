Florida traslada una veintena de centros de votación por las inundaciones

Miami (EE. UU.), 3 de noviembre (EFE). – Las intensas lluvias y las inundaciones registradas en Florida durante los últimos días obligaron este martes a trasladar una veintena de centros de votación en al menos ocho condados del estado, en plena jornada de elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Según reportes de la División Electoral de Florida, los condados afectados son Broward, Palm Beach, Brevard, Highlands, Martin, Indian River, Okeechobee y St. Lucie.

Las autoridades electorales adoptaron medidas para garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

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Inundaciones afectan centros electorales en Broward y Palm Beach

En el condado de Broward, ubicado aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Miami, las inundaciones provocaron el traslado de un centro de votación en Davie, desde el club social Paradise Village hasta el parque Tree Tops, situado a unos seis kilómetros por carretera.

El cambio fue anunciado poco después de la apertura de las urnas, a las 7:00 de la mañana, hora local.

Además, una falla del sistema afectó durante aproximadamente 15 minutos a los centros electorales de Broward. Las autoridades informaron posteriormente que el inconveniente había sido solucionado.

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En Palm Beach, condado donde reside el presidente Donald Trump, también fue necesario reubicar tres centros de votación en Riviera Beach, West Palm Beach y Palm Beach Gardens.

El sur de Florida enfrenta la jornada electoral con lluvias dispersas y riesgo de inundaciones localizadas, especialmente en áreas vulnerables a la acumulación de agua.

Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach concentran cerca de una cuarta parte de los votantes registrados en Florida, lo que convierte a esta región en una zona importante para los resultados electorales.

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Retrasos en el voto por correo generan preocupación

Antes de las elecciones, el supervisor electoral de Broward, Joe Scott, había advertido sobre retrasos inusuales del Servicio Postal estadounidense en la entrega y devolución de papeletas electorales.

Algunos ciudadanos denunciaron que no habían recibido sus documentos de votación, mientras que otros envíos permanecieron detenidos durante varios días en instalaciones postales.

Estas dificultades se suman a los problemas ocasionados por las inundaciones durante una jornada decisiva para el futuro político de Estados Unidos.

Florida celebra elecciones clave para el Congreso y la gobernación

Además de las dificultades meteorológicas, Florida concentra importantes contiendas electorales que definirán su representación política.

En la carrera por la gobernación, el republicano Byron Donalds, respaldado por Donald Trump, compite contra el demócrata David Jolly.

Mientras tanto, la elección especial al Senado enfrenta a la republicana Ashley Moody con la demócrata Angie Nixon.

Moody ocupa provisionalmente el escaño desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir a Marco Rubio, quien asumió como secretario de Estado de Estados Unidos.

María Elvira Salazar busca la reelección en Miami

Una de las contiendas que concentra la atención de la comunidad hispana es la del distrito 27 de Florida, donde la congresista republicana María Elvira Salazar busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez.

Este distrito, que incluye sectores de Miami con una importante población cubanoamericana, figura entre las disputas electorales más observadas del estado.

También destacan las elecciones en el distrito 14, en el área de Tampa, donde la demócrata Kathy Castor se enfrenta al republicano Mike Beltran, y en el distrito 22, donde compiten la demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar.

Las elecciones de medio mandato de 2026 renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense, además de definir distintas gobernaciones y cargos estatales.

Los resultados determinarán el equilibrio de poder en Washington durante los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump.