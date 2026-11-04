Demócratas recuperan el Congreso de EE. UU. y propinan dura derrota a Trump

El Partido Demócrata logró una contundente victoria en las elecciones de medio término celebradas este martes 3 de noviembre en Estados Unidos. El partido opositor recupera el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en un resultado que representa un duro revés político para el presidente Donald Trump y sus aliados republicanos.

La denominada “ola azul” permitió a los demócratas conquistar escaños en estados históricamente conservadores, como Texas, Kansas y Carolina del Sur. Asimismo, consolidar su mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que modificará el equilibrio de poder durante los últimos dos años del mandato de Trump.

Victorias históricas en estados republicanos

Entre los resultados más destacados figura la victoria de James Talarico en Texas, donde los demócratas no conseguían un escaño en el Senado desde 1988. En ese mismo estado, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en alcanzar la gobernación.

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En Kansas, Adam Hamilton consiguió una histórica victoria para los demócratas en el Senado, mientras que Roy Cooper ganó en Carolina del Norte y Annie Andrews triunfó en Carolina del Sur.

Los demócratas también obtuvieron resultados favorables en Iowa, Maine y Ohio, mientras que Jon Ossoff logró conservar su escaño en Georgia.

Economía y guerra en Irán golpean a Trump

Las elecciones estuvieron marcadas por el descontento de los estadounidenses ante el aumento del costo de vida, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

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Según los datos recogidos por BBC News Mundo, la popularidad del presidente Trump se encuentra por debajo del 38 % . Mientras que el 75 % de los estadounidenses mantiene una percepción negativa sobre la situación económica del país.

El incremento de los precios de los combustibles, las políticas arancelarias y la prolongación del conflicto en Medio Oriente contribuyeron al malestar electoral.

Trump reconoció que esperaba mejores resultados y aseguró que está dispuesto a trabajar con los demócratas.