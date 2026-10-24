DEA reconoce labor de la DNCD y refuerza cooperación contra el narcotráfico

ORLANDO, Florida – 24 de octubre de 2026 – La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), a través de su División del Caribe, destaca el reconocimiento otorgado por el administrador de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana por su compromiso, liderazgo y los resultados alcanzados en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El reconocimiento se produjo durante un encuentro de alto nivel celebrado en el marco de la Conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), en Orlando, Florida, donde el administrador Cole sostuvo una reunión con el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Durante el encuentro, en el que también participó el director de Inteligencia de la DEA, James Collins, el administrador Cole agradeció la colaboración constante de las autoridades dominicanas y destacó los importantes resultados obtenidos mediante el intercambio de inteligencia, las operaciones coordinadas y el compromiso compartido de ambas instituciones.

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Asimismo, el administrador de la DEA reafirmó su disposición de ampliar el respaldo y los recursos destinados a fortalecer las capacidades operacionales conjuntas, reconociendo el papel fundamental que desempeña la República Dominicana como socio estratégico de Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales que operan a través del Caribe y otras regiones.

El agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Mayer, destacó la importancia de esta alianza y el impacto que tiene la cooperación entre ambas naciones en la seguridad regional.

Cole y el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, durante la conferencia de la IACP en Orlando.

“El reconocimiento de nuestro administrador Terry Cole a la DNCD es un reflejo de la extraordinaria relación de trabajo que hemos construido con nuestros hermanos dominicanos. Bajo el liderazgo del vicealmirante Cabrera Ulloa, hemos demostrado que cuando compartimos inteligencia, recursos y un mismo compromiso, logramos resultados contundentes contra las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades. Para la División del Caribe de la DEA, la DNCD no es simplemente una agencia colaboradora; es un aliado estratégico y un socio fundamental en nuestra misión de proteger vidas, fortalecer la seguridad de nuestros ciudadanos y combatir el narcotráfico internacional. Continuaremos trabajando hombro a hombro, porque el crimen organizado no reconoce fronteras y nuestra determinación para enfrentarlo tampoco”, expresó Mayer.

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La División del Caribe de la DEA mantiene una estrecha coordinación con la DNCD en investigaciones y operaciones dirigidas a identificar, desarticular y llevar ante la justicia a las organizaciones criminales transnacionales responsables del tráfico de drogas hacia Puerto Rico, Estados Unidos y otros destinos internacionales.

Esta colaboración ha sido fundamental para fortalecer las capacidades de interdicción marítima, aérea y terrestre, así como para ampliar el intercambio de información e inteligencia entre ambas agencias.

La DEA reconoce el compromiso, profesionalismo y dedicación de los hombres y mujeres de la DNCD, cuya labor constituye un componente esencial de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico en la región.

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La División del Caribe de la DEA reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo esta alianza estratégica con la República Dominicana, convencida de que la cooperación internacional, la confianza mutua y el trabajo en equipo son herramientas indispensables para enfrentar las amenazas del crimen organizado y proteger la seguridad de nuestras comunidades.