Alaska vota entre polémicas: un candidato desaparecido y otro en prisión

Alaska, Estados Unidos, 3 de noviembre de 2026. – Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos están marcadas por una inusual controversia en Alaska, donde los votantes encuentran en las papeletas a dos candidatos que no participan presencialmente en la jornada electoral: un aspirante independiente cuyo paradero ha generado interrogantes y otro que cumple una condena en una prisión federal de Nueva York.

La situación ha provocado acusaciones de posibles maniobras electorales, investigaciones y enfrentamientos políticos, en un estado donde la disputa por un escaño del Senado podría influir en el control del Congreso estadounidense.

Dos candidatos con el mismo nombre generan controversia

La principal polémica gira en torno a Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presenta como candidato independiente al Senado y cuyo nombre es prácticamente idéntico al del senador republicano Dan Sullivan, quien busca la reelección.

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La coincidencia ha despertado preocupación entre los republicanos, que consideran que algunos electores podrían confundir a ambos aspirantes al momento de votar.

La controversia aumentó después de que se conocieran reportes sobre la ausencia del maestro jubilado de su localidad de residencia, Petersburg, días antes de las elecciones.

Según CBS News, una antigua alumna afirmó haberlo visto abordar un vuelo hacia Anchorage. Sin embargo, su paradero no había sido confirmado públicamente en los reportes citados.

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El presidente Donald Trump denunció en su plataforma Truth Social que el candidato estaría siendo ocultado por abogados para evitar consecuencias judiciales relacionadas con su participación electoral.

Estas acusaciones no constituyen hechos probados.

Investigan supuesto intento de confundir a los votantes

La controversia adquirió dimensión nacional después de que The New York Times publicara una investigación sobre presuntos mensajes entre integrantes de la campaña de la demócrata Mary Peltola.

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Según el reportaje, personas vinculadas a la campaña habrían discutido la posibilidad de incorporar a la contienda a candidatos con el mismo apellido que el senador republicano para dividir o confundir el voto.

La investigación también mencionó la posible participación de asesores del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC).

Tanto la campaña de Peltola como el DSCC negaron haber organizado el reclutamiento del candidato.

El caso provocó investigaciones estatales y federales. No obstante, los tribunales permitieron que Daniel J. Sullivan Jr. permaneciera en la papeleta electoral.

La elección enfrenta principalmente al senador republicano Dan Sullivan con la excongresista demócrata Mary Peltola, en una contienda de especial importancia para el equilibrio político del Senado.

Un candidato al Congreso hace campaña desde prisión

La polémica electoral de Alaska no termina en la disputa por el Senado.

En la elección para la Cámara de Representantes también aparece Eric Hafner, registrado como candidato demócrata, pese a encontrarse encarcelado en una prisión federal de Nueva York.

Hafner cumple una condena de 20 años después de declararse culpable de realizar amenazas contra funcionarios públicos. Su liberación no está prevista hasta 2036.

Aunque figura en la papeleta como demócrata, el Partido Demócrata de Alaska ha rechazado su candidatura y ha respaldado al independiente Bill Hill.

La organización política ha promovido advertencias para evitar que los votantes confundan la afiliación partidaria de Hafner con un respaldo oficial.

En esta contienda, el representante republicano Nick Begich busca conservar su escaño frente a Hill y los demás aspirantes.

¿Cómo funciona el sistema electoral de Alaska?

Alaska utiliza un sistema de votación por orden de preferencia, que permite a los ciudadanos clasificar a los candidatos según sus preferencias.

Si ninguno obtiene más del 50 % de los votos de primera opción, se elimina al aspirante con menor respaldo y sus votos se redistribuyen entre los candidatos restantes, según las preferencias expresadas por los electores.

Este procedimiento continúa hasta que uno de los aspirantes consigue la mayoría.

El mecanismo podría reducir el impacto de candidaturas que buscan dividir el voto, aunque no ha impedido que surjan cuestionamientos sobre las estrategias utilizadas durante la campaña.

Una elección bajo la mirada de Estados Unidos

La contienda de Alaska ha adquirido relevancia nacional por su posible influencia en la composición del Senado estadounidense.

Además de la disputa entre Sullivan y Peltola, las controversias relacionadas con los candidatos de nombres similares y con el aspirante encarcelado han intensificado el debate sobre la transparencia electoral.

Los resultados podrían tardar varios días en conocerse debido al procesamiento de las papeletas por correo y al sistema de votación por preferencias.

Mientras tanto, Alaska se convierte en uno de los escenarios más particulares de las elecciones de medio mandato de 2026, con una jornada marcada por disputas judiciales, acusaciones políticas y candidatos que no están presentes en sus propios centros de votación.