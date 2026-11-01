Nueve muertos tras estrellarse un avión privado en Florida

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Florida, Estados Unidos. – Nueve personas murieron este domingo al estrellarse un avión privado cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida. La aeronave se incendió tras el impacto y provocó el cierre de una importante vía. Autoridades inician las investigaciones para determinar las causas del accidente.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó a través de su cuenta en X que las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron en el siniestro.
Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave era un Learjet 60 que había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas.
El accidente ocurrió cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North.
Avión descendió bruscamente antes de estrellarse
Los registros de seguimiento del vuelo publicados por la plataforma ADS-B Exchange muestran que la aeronave perdió aproximadamente 8,230 metros de altitud en apenas un minuto. Luego de ello, se interrumpiera la transmisión de datos.
Tras el impacto, el avión se incendió y dejó importantes daños en la carretera. Imágenes difundidas por la estación WPBF, afiliada de CNN, muestran una deformación del pavimento similar a un cráter en el lugar donde cayó la aeronave.
El accidente ocurrió a unos 6.4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach.
De acuerdo con los registros de la FAA, el avión estaba registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Delaware y figuraba en plataformas digitales como una aeronave disponible para vuelos chárter.
Investigan si las condiciones meteorológicas influyeron
Al momento del accidente se registraban tormentas dispersas en el área de Palm Beach.
Los datos disponibles indican que el Learjet 60 atravesó una zona de tormentas de mayor intensidad pocos minutos antes de comenzar su descenso.
Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado si las condiciones meteorológicas influyeron en el siniestro.
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de las investigaciones para establecer qué provocó la caída de la aeronave.
Notas relacionadas
Segundo accidente aéreo más mortal del año en Estados Unidos
De acuerdo con los registros de la NTSB citados por CNN, el siniestro de Palm Beach constituye el segundo accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales registrado en Estados Unidos durante 2026.
El primero ocurrió en junio, cuando un avión utilizado para actividades de paracaidismo se estrelló en Butler, Missouri, y dejó 12 personas fallecidas.
Por otra parte, las autoridades del condado de Palm Beach ordenaron el cierre de todos los carriles de Military Trail, tanto en dirección norte como sur, debido a las labores de emergencia e investigación.
La Oficina del Sheriff recomendó a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas hasta que concluyan los trabajos.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las nueve víctimas ni han establecido oficialmente las causas del accidente.
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