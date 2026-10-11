Abinader inaugura la Parada Dominicana en Roma y destaca aportes de la diáspora

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Roma, Italia. El presidente Luis Abinader encabezó este domingo, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, una actividad destinada a promover la cultura y las tradiciones nacionales, así como a reconocer las contribuciones de la diáspora dominicana en Italia.
Durante el acto, el mandatario destacó el espíritu emprendedor y la capacidad de superación de los dominicanos residentes en ese país, especialmente de quienes viven en Roma, donde, según informó, residen cerca de 6,000 compatriotas.
Abinader señaló que Italia alberga una de las principales comunidades dominicanas en Europa, después de España, y resaltó la importancia de mantener los vínculos culturales con quienes viven fuera del territorio nacional.
La jornada incluyó música, bailes típicos y vestimentas con los colores de la bandera dominicana. Esto como parte de las actividades para fortalecer la identidad nacional y difundir las tradiciones del país en el extranjero.
Abinader mantiene invitación al papa León XIV
En otro orden, el presidente afirmó que continúa en pie la invitación oficial al papa León XIV para que visite la República Dominicana en 2027.
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La declaración se produjo después de que el pontífice informara durante el Ángelus que se someterá próximamente a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial.
La visita del mandatario a Roma contempla una audiencia con el papa y encuentros con representantes de la Santa Sede.
República Dominicana recibirá reconocimiento de la FAO
Abinader también destacó los avances del país en la lucha contra el hambre y la pobreza. Sostuvo que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas para la población.
El mandatario informó que la República Dominicana recibirá reconocimiento durante el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por alcanzar la meta de Hambre Cero.
De acuerdo con la información oficial, el reconocimiento se relaciona con los avances nacionales en seguridad alimentaria. También con el mantenimiento de la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %.
El jefe de Estado señaló que el reto corresponde a sostener esos resultados y continuar mejorando la nutrición de los dominicanos. Lo haría mediante políticas públicas que permitan ampliar los beneficios del desarrollo social.
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