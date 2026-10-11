Abinader inaugura la Parada Dominicana en Roma y destaca aportes de la diáspora

Roma, Italia. El presidente Luis Abinader encabezó este domingo, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, una actividad destinada a promover la cultura y las tradiciones nacionales, así como a reconocer las contribuciones de la diáspora dominicana en Italia.

Durante el acto, el mandatario destacó el espíritu emprendedor y la capacidad de superación de los dominicanos residentes en ese país, especialmente de quienes viven en Roma, donde, según informó, residen cerca de 6,000 compatriotas.

Abinader señaló que Italia alberga una de las principales comunidades dominicanas en Europa, después de España, y resaltó la importancia de mantener los vínculos culturales con quienes viven fuera del territorio nacional.

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La jornada incluyó música, bailes típicos y vestimentas con los colores de la bandera dominicana. Esto como parte de las actividades para fortalecer la identidad nacional y difundir las tradiciones del país en el extranjero.

Abinader mantiene invitación al papa León XIV

En otro orden, el presidente afirmó que continúa en pie la invitación oficial al papa León XIV para que visite la República Dominicana en 2027.