Resultados Leidsa: Números ganadores 12 de noviembre 2026

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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 12 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 12-11-26 38, 12, 37 Loto Pool 12-11-26 09, 19, 21, 22, 23 Super Kino TV 12-11-26 02, 05, 11, 12, 15, 16, 21, 33, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 75, 79 Quiniela Palé 12-11-26 92, 50, 75 Super Palé 12-11-26 92, 04

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 11-11-26 Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34

Loto Más: 09, 09

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Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.