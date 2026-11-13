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Resultados Leidsa: Números ganadores 12 de noviembre 2026

Leidsa difundió los resultados oficiales de sus sorteos del 12 de noviembre de 2026, incluidos Pega 3 Más y Super Palé.

Redacción CDN
Resultados Leidsa: Números ganadores 12 de noviembre 2026
Foto: Fuente externa
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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 12 de noviembre de 2026

SorteoFechaNúmeros Ganadores
Pega 3 Más12-11-2638, 12, 37
Loto Pool12-11-2609, 19, 21, 22, 23
Super Kino TV12-11-2602, 05, 11, 12, 15, 16, 21, 33, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 75, 79
Quiniela Palé12-11-2692, 50, 75
Super Palé12-11-2692, 04
SorteoFechaNúmeros Ganadores
Loto – Loto Más11-11-26Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34
Loto Más: 09, 09

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Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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ETIQUETAS:LeidsaSuper Kino TVPega 3 MásLoto PoolResultados de lotería del 12 de noviembre de 2026
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