Resultados Leidsa: Números ganadores 12 de noviembre 2026

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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.
Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé
Resultados Leidsa – 12 de noviembre de 2026
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Pega 3 Más
|12-11-26
|38, 12, 37
|Loto Pool
|12-11-26
|09, 19, 21, 22, 23
|Super Kino TV
|12-11-26
|02, 05, 11, 12, 15, 16, 21, 33, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 75, 79
|Quiniela Palé
|12-11-26
|92, 50, 75
|Super Palé
|12-11-26
|92, 04
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Loto – Loto Más
|11-11-26
|Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34
Loto Más: 09, 09
Notas relacionadas
- Resultados Leidsa: Números ganadores 11 de noviembre 2026
- Resultados Leidsa: Números ganadores 10 de noviembre 2026
- Resultados Leidsa: Números ganadores 09 de noviembre 2026
Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
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