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Resultados Leidsa: Números ganadores 11 de noviembre 2026

Leidsa difundió los resultados oficiales de sus sorteos del 10 de noviembre de 2026, incluidos Pega 3 Más y Super Palé.

Redacción CDN
Resultados Leidsa: Números ganadores 07 de noviembre 2026
Foto: Fuente externa
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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 11 de noviembre de 2026

SorteoFechaNúmeros Ganadores
Pega 3 Más11-11-2638, 40, 00
Loto Pool11-11-2601, 04, 06, 14, 15
Super Kino TV11-11-2601, 03, 06, 13, 16, 19, 22, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 53, 59, 67, 73, 84
Quiniela Palé11-11-2633, 55, 18
Super Palé11-11-2633, 67
SorteoFechaNúmeros Ganadores
Loto – Loto Más11-11-26Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34
Loto Más: 09, 09

Notas relacionadas

Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

Horarios de sorteos de Leidsa

Pega 3 Más: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

Loto Pool: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

Super Kino TV: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

Quiniela: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

Loto: : miércoles y sábado a las 8:55 PM.

Contacto:

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222

La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.

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