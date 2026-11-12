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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 11 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 11-11-26 38, 40, 00 Loto Pool 11-11-26 01, 04, 06, 14, 15 Super Kino TV 11-11-26 01, 03, 06, 13, 16, 19, 22, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 53, 59, 67, 73, 84 Quiniela Palé 11-11-26 33, 55, 18 Super Palé 11-11-26 33, 67

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 11-11-26 Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34

Loto Más: 09, 09

Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

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Horarios de sorteos de Leidsa

– Pega 3 Más: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

– Loto Pool: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

– Super Kino TV: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

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– Quiniela: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.

– Loto: : miércoles y sábado a las 8:55 PM.

Contacto:

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.

La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.