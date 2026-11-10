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Santo Domingo. El Fideicomiso RD Vial inició la implementación de un nuevo sistema tecnológico que permitirá a los conductores pagar los peajes sin necesidad de detener sus vehículos, como parte de un proyecto de modernización de la infraestructura vial de República Dominicana.

La iniciativa comenzó con la instalación de un pórtico inteligente en la autopista Las Américas, ubicado aproximadamente a 300 metros de la estación de peaje actual, donde se desarrolla una fase piloto para evaluar el funcionamiento de la tecnología.

El director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, explicó que el sistema utiliza cámaras, sensores y antenas capaces de identificar los vehículos en movimiento, reconocer sus placas, detectar los dispositivos de Paso Rápido y registrar la velocidad de circulación.

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La primera etapa tendrá una duración aproximada de tres meses y estará destinada a recopilar información, realizar pruebas y calibrar los equipos antes de avanzar hacia la implementación del cobro electrónico.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de peajes?

La tecnología permitirá identificar automáticamente los vehículos mientras circulan por la carretera, eliminando la necesidad de detenerse frente a una caseta para realizar el pago una vez que el sistema esté plenamente habilitado.

Información que procesará el sistema

Para ello, el pórtico contará con herramientas capaces de recopilar información sobre:

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Placa del vehículo: identificación mediante cámaras de reconocimiento.

Categoría vehicular: clasificación de automóviles, autobuses y vehículos de carga.

Dispositivo Paso Rápido: lectura del TAG electrónico asociado al usuario.

Velocidad de circulación: registro de la velocidad a la que transita cada vehículo.

Información de tránsito: datos que serán procesados para gestionar las operaciones.

Los registros obtenidos serán enviados a una plataforma de monitoreo y administración, conocida como back office, encargada de procesar la información y gestionar las futuras transacciones electrónicas.

Rizik Lugo explicó que los equipos pueden identificar vehículos incluso cuando circulan a altas velocidades, lo que permitirá avanzar hacia un modelo de peaje de flujo libre.

Peaje de Las Américas funcionará con sistema híbrido

Una vez completadas las pruebas y los procedimientos legales necesarios, RD Vial prevé transformar la estación de peaje de Las Américas para que opere bajo una modalidad híbrida.

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Esto significa que los conductores podrán elegir entre el pago electrónico y el sistema tradicional de cobro manual.

La propuesta contempla carriles destinados a los vehículos que utilicen Paso Rápido, mientras que se mantendrán espacios para quienes prefieran pagar directamente en las casetas.

De esta manera, la transición hacia el nuevo modelo se realizaría de forma gradual, sin eliminar inicialmente las alternativas de pago existentes.

¿Por qué se eligió la autopista Las Américas?

El director de RD Vial explicó que la autopista Las Américas fue seleccionada por su importancia estratégica como una de las principales vías de acceso a Santo Domingo y al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La carretera registra un importante flujo de vehículos particulares, transporte de pasajeros y turistas que llegan al país a través de esa terminal aérea.

Además, el área dispone del espacio necesario para desarrollar las pruebas tecnológicas y ejecutar las modificaciones requeridas.

El proyecto también contempla intervenciones de paisajismo y mejoras en el entorno vial, tomando en consideración su cercanía con el Parque Nacional Submarino La Caleta.

Modernización busca agilizar la circulación vehicular

RD Vial sostiene que la transformación del sistema de peajes permitirá hacer más eficientes las operaciones de cobro y facilitar el tránsito por las principales autopistas.

El proyecto forma parte de un proceso más amplio de modernización de la red vial nacional, que incluye mejoras en iluminación, señalización, mantenimiento y ampliación de carreteras.

«Lo que estamos buscando aquí es poder seguir invirtiendo en toda la infraestructura vial del país: las carreteras, la iluminación, los servicios, la asistencia vial y un sinnúmero de factores que definitivamente van a continuar fortaleciéndose», expresó Hostos Rizik Lugo, director de RD Vial.

No obstante, el funcionario aclaró que el nuevo sistema no está diseñado específicamente para reducir los accidentes de tránsito, sino para mejorar la eficiencia de los peajes.

Con la puesta en marcha del plan piloto en Las Américas, República Dominicana inicia una transición hacia un modelo de cobro electrónico que podría reducir las detenciones de vehículos en las estaciones de peaje, una vez que se completen las pruebas y se establezcan las condiciones legales para su funcionamiento.

Esta cita procede de las declaraciones de Rizik Lugo recogidas en el material original y permite cerrar la nota con la visión de inversión y modernización de RD Vial.