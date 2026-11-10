¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El doble sueldo, conocido legalmente como salario de Navidad o regalía pascual, es un derecho de los trabajadores en República Dominicana. Su pago se realiza cada diciembre y corresponde a la doceava parte del salario ordinario devengado durante el año.

El monto que recibe cada empleado depende de su salario y del tiempo que haya trabajado. Por eso, quienes ingresaron a una empresa después de enero o recibieron aumentos salariales deben realizar un cálculo proporcional.

El beneficio está establecido en la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo dominicano. Sus artículos 219 al 222 regulan el cálculo, el plazo de pago y las condiciones de este derecho laboral. Indotel+1

Publicidad

¿Qué es el doble sueldo en República Dominicana?

El doble sueldo es un derecho laboral que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

El doble sueldo es un pago adicional que los empleadores deben entregar a sus trabajadores durante el mes de diciembre.

También se conoce como salario de Navidad o regalía pascual. Su finalidad es reconocer una remuneración complementaria a los empleados al finalizar el año.

El artículo 219 del Código de Trabajo establece que este pago equivale a la doceava parte del salario ordinario devengado por el trabajador durante el año calendario.

Publicidad

Esto significa que el cálculo comprende los salarios ordinarios acumulados entre enero y diciembre. No se trata necesariamente de entregar otro salario mensual completo, pues el resultado depende del tiempo trabajado y de los ingresos recibidos.

¿Cómo se calcula el doble sueldo?

Para calcular el doble sueldo se debe sumar el total de los salarios ordinarios recibidos durante el año y dividirlo entre 12.

La fórmula es:

Publicidad

Doble sueldo = Total de salarios ordinarios del año ÷ 12

Por ejemplo, un trabajador que recibe RD$30,000 mensuales y permanece en la empresa durante los 12 meses del año tendría el siguiente cálculo:

Concepto Cantidad Salario mensual RD$30,000 Meses trabajados 12 Total de salarios del año RD$360,000 División entre 12 RD$30,000 Doble sueldo RD$30,000

En este caso, el empleado recibiría RD$30,000 por concepto de salario de Navidad.

¿Cómo calcular el doble sueldo si no trabajaste el año completo?

Los trabajadores que ingresan a una empresa después de enero también pueden tener derecho al salario de Navidad. El monto se determina de manera proporcional al tiempo trabajado durante el año.

El artículo 220 del Código de Trabajo reconoce este derecho a quienes no hayan prestado servicios durante los 12 meses.

Por ejemplo, una persona que comenzó a trabajar en julio y recibe RD$25,000 mensuales acumularía seis meses de salario.

El cálculo sería el siguiente:

Salario mensual: RD$25,000.

Tiempo trabajado: seis meses.

Total devengado: RD$150,000.

División entre 12: RD$12,500.

Resultado: RD$12,500 de doble sueldo.

Este procedimiento también se aplica a quienes hayan trabajado tres, cuatro, ocho o cualquier otra cantidad de meses durante el año.

¿Cómo calcular el doble sueldo si recibiste un aumento salarial?

Cuando un empleado recibe un aumento durante el año, debe tomar en cuenta los diferentes salarios que devengó en cada período.

No corresponde utilizar únicamente el último sueldo recibido para realizar el cálculo.

Por ejemplo, un trabajador que ganaba RD$25,000 mensuales entre enero y junio y recibió un aumento a RD$30,000 desde julio tendría este resultado:

Período Salario mensual Total Enero a junio RD$25,000 RD$150,000 Julio a diciembre RD$30,000 RD$180,000 Total anual RD$330,000

Al dividir RD$330,000 entre 12, el resultado es RD$27,500. Ese sería el monto correspondiente al salario de Navidad, sujeto a los límites legales aplicables.

¿Qué ingresos se toman en cuenta para calcular el doble sueldo?

El cálculo debe realizarse sobre el salario ordinario devengado durante el año calendario.

El artículo 219 del Código de Trabajo establece expresamente que deben excluirse las remuneraciones correspondientes a horas extraordinarias y la participación en los beneficios de la empresa.

Entre los conceptos que deben revisarse figuran:

Salario ordinario recibido durante el año.

Remuneraciones habituales que tengan naturaleza de salario ordinario.

Comisiones u otros pagos variables, cuando correspondan legalmente al salario ordinario.

No se incluyen:

Pagos por horas extraordinarias.

Participación en los beneficios o bonificación de la empresa.

La clasificación de algunos pagos variables depende de su naturaleza y de las condiciones de la relación laboral. Por eso, no todos los incentivos o pagos adicionales deben incorporarse automáticamente al cálculo. Indotel+1

¿Cuál es el monto máximo del doble sueldo?

El artículo 219 del Código de Trabajo establece que el salario de Navidad no puede superar el equivalente a cinco salarios mínimos legalmente establecidos.

La cantidad concreta depende del salario mínimo que resulte aplicable al trabajador, según el régimen correspondiente.

La legislación también contempla que las empresas puedan conceder beneficios superiores conforme a sus prácticas o a los acuerdos establecidos con sus empleados.

Es importante distinguir entre el límite legal del salario de Navidad y el tratamiento fiscal de los pagos adicionales. Indotel+1

¿Hasta cuándo deben pagar el doble sueldo en República Dominicana?

Las empresas tienen como fecha límite el 20 de diciembre de cada año para entregar el salario de Navidad. Este plazo está establecido en el artículo 220 del Código de Trabajo.

La obligación también se mantiene cuando el contrato laboral termina antes de diciembre. En ese caso, el trabajador conserva el derecho a recibir el monto proporcional al tiempo que prestó servicios durante el año.

Además, el artículo 221 establece que, al finalizar el contrato, el empleador debe entregar una constancia escrita con la suma correspondiente al salario de Navidad. Indotel+1

¿El doble sueldo paga impuestos en República Dominicana?

El salario de Navidad está exento del impuesto sobre la renta (ISR), de acuerdo con el artículo 222 del Código de Trabajo y sus modificaciones.

En junio de 2026 se promulgó la Ley 30-26, que precisó el tratamiento de esta exención fiscal. La disposición se refiere al salario de Navidad equivalente a la doceava parte del salario ordinario devengado durante el año calendario.

Por tanto, el tratamiento fiscal del salario de Navidad debe distinguirse de otros pagos extraordinarios que una empresa entregue a sus empleados. Presidencia de la República Dominicana+2

¿Qué dicen los especialistas sobre el salario de Navidad?

La abogada Yolaine Esperanza García Ulloa, coordinadora del Departamento de Consultas Técnicas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), publicó un análisis sobre el salario de Navidad y su tratamiento fiscal.

En el documento, publicado el 8 de diciembre de 2022, explica la forma en que debe calcularse este beneficio y cuáles remuneraciones deben excluirse.

La especialista resume la disposición legal de la siguiente manera:

«El salario de Navidad consiste en la duodécima parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario». Dirección General de Impuestos Internos

García Ulloa también explica que, cuando el trabajador no presta servicios durante todo el año, tiene derecho a recibir el monto proporcional al tiempo trabajado.

Su análisis identifica las horas extraordinarias y la participación en los beneficios empresariales entre los conceptos que no forman parte de la base de cálculo.

El documento puede consultarse en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos: El salario de Navidad y su exención fiscal.

¿Dónde calcular el doble sueldo en línea?

El Ministerio de Trabajo de República Dominicana dispone de una herramienta digital para calcular prestaciones laborales y derechos adquiridos, entre ellos el salario de Navidad.

La plataforma permite introducir información relacionada con el tiempo trabajado y los salarios para obtener un cálculo estimado.

Los interesados pueden acceder a través del siguiente enlace:

Calculadora de prestaciones laborales del Ministerio de Trabajo.

El resultado depende de la exactitud de los datos suministrados y no sustituye una determinación judicial o administrativa cuando existe una controversia laboral. calculo.mt.gob.do+1

Preguntas frecuentes sobre el doble sueldo

¿Me corresponde doble sueldo si tengo pocos meses trabajando?

Sí. El trabajador que no haya laborado durante todo el año tiene derecho al salario de Navidad proporcional al tiempo trabajado, conforme al artículo 220 del Código de Trabajo.

¿Si renuncio antes de diciembre pierdo el doble sueldo?

No. La terminación del contrato no elimina el derecho al pago proporcional del salario de Navidad, independientemente de la causa de salida.

¿Las horas extras se incluyen en el cálculo?

No. El artículo 219 excluye expresamente las remuneraciones por horas extraordinarias.

¿El doble sueldo es igual al salario mensual?

Puede ser igual cuando el trabajador mantiene un salario fijo y trabaja durante los 12 meses. Si ingresó después de enero o recibió aumentos, el monto puede variar.

¿Qué sucede si la empresa no paga antes del 20 de diciembre?

El empleador incumple el plazo establecido en el artículo 220 del Código de Trabajo. El trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo para recibir orientación y presentar una reclamación.

Recomendaciones para verificar el pago del doble sueldo

Antes de realizar una reclamación o dar por correcto el monto recibido, conviene revisar:

El salario ordinario devengado entre enero y diciembre.

Los cambios salariales registrados durante el año.

El tiempo efectivo de trabajo.

Las remuneraciones variables que formen parte del salario ordinario.

La exclusión de las horas extraordinarias y la participación en beneficios.

El límite legal aplicable al salario de Navidad.

El doble sueldo es un derecho laboral establecido en República Dominicana. Conocer su fórmula y las condiciones de pago permite a los trabajadores verificar el monto que les corresponde y reclamar cuando existan diferencias.