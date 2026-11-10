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Santo Domingo. Recibir una factura eléctrica con un monto considerablemente superior al habitual puede representar un problema para el presupuesto familiar. Sin embargo, en República Dominicana existen mecanismos que permiten a los consumidores reclamar cuando consideran que el cobro no corresponde con su consumo real.

La Superintendencia de Electricidad (SIE), a través de la Dirección de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), supervisa los procedimientos de reclamación relacionados con posibles errores de facturación, lecturas incorrectas de medidores y otros cargos cuestionados por los usuarios.

Aunque Edesur, Edeeste y Edenorte están sujetas a las mismas disposiciones legales, cada distribuidora dispone de canales de atención y plataformas digitales propias para recibir las reclamaciones.

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El procedimiento comienza ante la empresa responsable del suministro. Si el consumidor no recibe una respuesta dentro del plazo establecido o considera que la decisión es incorrecta, puede acudir a Protecom.

¿Cómo saber si tu factura eléctrica tiene un cobro excesivo?

Evalúa el aumento antes de reclamar

Antes de presentar una reclamación, es recomendable comparar la factura actual con las correspondientes a los meses anteriores.

Revisa el consumo, el período y los cargos

El usuario debe revisar la cantidad de kilovatios hora (kWh) facturados, las fechas del período de consumo, la tarifa aplicada y cualquier cargo adicional incluido en el recibo.

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Considera las posibles causas del incremento

Un incremento importante puede estar relacionado con un mayor uso de electrodomésticos, cambios en los hábitos de consumo, fallas en las instalaciones eléctricas o posibles errores en la lectura del medidor.

No obstante, una factura elevada no significa necesariamente que exista una irregularidad. Por esa razón, resulta importante solicitar una verificación cuando el monto no parece corresponder con el consumo habitual.

¿Cómo reclamar una factura eléctrica alta en Edesur?

Los clientes de Edesur Dominicana pueden presentar reclamaciones por facturación elevada mediante su Oficina Virtual, la aplicación Edesur Móvil, el centro de atención telefónica o las oficinas comerciales.

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En su plataforma digital, la distribuidora dispone de una categoría específica denominada «Facturación alta», mediante la cual los usuarios pueden solicitar una revisión del monto cobrado.

Para iniciar el procedimiento por internet, el consumidor debe ingresar a la Oficina Virtual, identificarse con sus credenciales, seleccionar el contrato correspondiente y acceder a la opción de reclamaciones.

Una vez allí, debe elegir la categoría relacionada con facturación alta, completar los datos solicitados y explicar las razones por las cuales considera incorrecto el cobro.

Es recomendable adjuntar o tener disponibles las facturas anteriores y conservar el número de reclamación generado por el sistema. Los usuarios también pueden comunicarse con Edesur al 809-683-9393 o acudir a una de sus oficinas comerciales.

Oficina Virtual de Edesur: https://ov.edesur.com.do/login

¿Cómo reclamar una factura eléctrica alta en Edeeste?

En el caso de Edeeste, las reclamaciones relacionadas con montos elevados se tramitan mediante los canales de atención comercial de la distribuidora.

La empresa dispone de un formulario de reclamos comerciales en su página web, a través del cual los consumidores pueden presentar inconformidades relacionadas con la facturación.

Para utilizar este mecanismo, el usuario debe acceder al portal institucional, dirigirse a la sección de servicios y seleccionar la opción correspondiente a reclamaciones comerciales.

El formulario permite proporcionar los datos del suministro y describir la situación que motiva la solicitud de revisión. También es recomendable conservar las facturas anteriores y cualquier evidencia que permita comparar el consumo registrado.

Otra alternativa es comunicarse con el centro de atención de Edeeste, al 809-596-1099, o presentar la reclamación en una oficina comercial.

Portal de reclamaciones de Edeeste: https://edeeste.com.do/inicio/servicios/reclamos-comerciales/

¿Cómo reclamar una factura eléctrica alta en Edenorte?

Los clientes de Edenorte Dominicana también pueden presentar reclamaciones relacionadas con la facturación mediante los canales de atención comercial de la empresa.

La distribuidora dispone de servicios de atención al cliente y herramientas digitales para consultar información de los contratos y gestionar solicitudes.

El consumidor debe identificar su contrato de suministro, explicar la diferencia entre el consumo habitual y el monto facturado y solicitar una revisión de la lectura o de los cargos aplicados.

La reclamación puede presentarse mediante los canales oficiales habilitados por Edenorte o de manera presencial en sus oficinas comerciales.

Es importante solicitar una constancia de recepción y conservar el número de caso para dar seguimiento al expediente. Portal institucional de Edenorte: https://edenorte.com.do/

Antes de iniciar el trámite digital, se recomienda verificar en el portal cuál es el canal de reclamaciones comerciales disponible, ya que las opciones y requisitos de las plataformas pueden actualizarse.

Los usuarios de Edesur, Edeeste y Edenorte pueden reclamar facturas eléctricas excesivas a través de los canales de atención de cada distribuidora

¿Qué diferencias existen entre los sistemas de Edesur, Edeeste y Edenorte?

Las principales diferencias están relacionadas con la forma en que cada distribuidora organiza sus canales de atención.

En Edesur, la Oficina Virtual dispone de una opción identificada como «Facturación alta», lo que permite dirigir la solicitud a esa categoría.

En Edeeste, la reclamación se presenta dentro del servicio de reclamos comerciales, que comprende inconformidades relacionadas con la facturación y otros aspectos del contrato eléctrico.

Por su parte, Edenorte canaliza las solicitudes mediante sus servicios de atención comercial, por lo que el usuario debe identificar el mecanismo habilitado para su contrato.

Estas diferencias operativas no modifican los derechos del consumidor ni los plazos establecidos por la normativa eléctrica dominicana.

En los tres casos, la reclamación debe comenzar ante la distribuidora correspondiente y puede elevarse posteriormente a Protecom.

¿Qué documentos necesitas para reclamar?

Para presentar una reclamación relacionada con la facturación eléctrica, el usuario debe tener disponible su documento de identidad y los datos del contrato de suministro.

También es recomendable reunir la factura cuestionada, recibos anteriores y cualquier evidencia que permita demostrar diferencias importantes en el consumo.

Cuando la reclamación sea presentada por una persona distinta del titular del contrato, deberá contar con la autorización o representación correspondiente, conforme a los requisitos establecidos.

La normativa contempla un plazo de seis meses para presentar reclamaciones administrativas ante la distribuidora, contado desde el hecho que origina el reclamo.

¿Cuánto tiempo tiene la distribuidora para responder?

De acuerdo con el procedimiento general publicado por Protecom, las empresas distribuidoras deben responder por escrito las reclamaciones en un plazo de diez días laborables..

Las orientaciones oficiales también contemplan hasta veinte días laborables para determinados casos que requieren visitas técnicas al suministro.

Durante la evaluación, la distribuidora puede revisar el historial de consumo, verificar las lecturas del medidor y realizar inspecciones cuando las circunstancias lo ameriten.

Si la empresa no responde dentro del plazo aplicable o el usuario considera insatisfactoria la decisión, puede elevar el caso a Protecom.

¿Pueden cortarte la luz mientras reclamas?

Una de las principales preocupaciones de los consumidores es la posibilidad de que el servicio sea suspendido mientras cuestionan una factura.

La normativa dominicana establece un mecanismo de pago que permite evitar la suspensión del suministro durante el procedimiento de reclamación, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Cuando existe un historial de consumo, el usuario puede abonar el equivalente al promedio de las últimas tres facturas pagadas, sin incluir la factura objeto del reclamo.

Si no cuenta con facturas anteriores, puede pagar el 33 % del monto cuestionado.. Este abono no constituye una condición para presentar la reclamación, pero sí es importante para acogerse a la protección prevista frente a la suspensión del servicio.

Por ejemplo, si las últimas tres facturas pagadas fueron de RD$1,800, RD$2,000 y RD$2,200, el promedio sería de RD$2,000.

Si la nueva factura asciende a RD$6,500 y el usuario decide reclamarla, el monto de referencia para el abono sería de RD$2,000, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.

¿Cómo presentar una reclamación ante Protecom?

Si el usuario no está conforme con la respuesta de la distribuidora eléctrica, puede acudir a Protecom, dependencia de la Superintendencia de Electricidad (SIE), siguiendo estos pasos:

1. Presentar primero el reclamo ante la distribuidora: Es necesario haber realizado la reclamación inicial en Edesur, Edeeste o Edenorte.

2. Reunir los documentos: Tener disponible la cédula de identidad, la factura cuestionada, la constancia de reclamación y la respuesta de la distribuidora, si fue emitida.

3. Acceder a Protecom: Presentar el caso presencialmente en sus oficinas o mediante la plataforma digital protecomenlinea.gob.do.

4. Completar la solicitud: Proporcionar los datos requeridos y explicar los motivos por los cuales considera incorrecta la facturación o insatisfactoria la respuesta recibida.

5. Dar seguimiento al expediente: A través de la plataforma, el usuario puede consultar el estado de su reclamación y descargar las decisiones emitidas.

Importante: El usuario dispone de diez días laborables desde que recibe la respuesta de la distribuidora para presentar su inconformidad ante Protecom. El trámite es gratuito.

¿Qué ocurre si Protecom determina que hubo un cobro incorrecto?

Si la reclamación resulta procedente, la distribuidora debe aplicar la decisión correspondiente. Dependiendo del caso, esto puede implicar la corrección de la facturación o la acreditación de valores cobrados en exceso.

La normativa reconoce el derecho del consumidor a recibir el crédito correspondiente cuando se determina que pagó cantidades superiores a las debidas. Además, existen antecedentes judiciales sobre la responsabilidad de las empresas distribuidoras frente a cobros excesivos.

En una decisión divulgada en agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia abordó la responsabilidad civil de las distribuidoras y las compensaciones previstas por la legislación cuando se producen determinados cobros indebidos.

Sin embargo, las compensaciones dependen de las circunstancias y de los requisitos legales de cada caso.

¿Qué hacer si tampoco estás conforme con la decisión de Protecom?

El procedimiento no termina necesariamente con la primera decisión de Protecom.

Cuando el usuario considera que la resolución no responde adecuadamente a su reclamación, puede presentar un recurso jerárquico ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Para ello dispone de treinta días laborables después de recibir la decisión correspondiente.

El recurso permite solicitar una nueva revisión administrativa del expediente, acompañada de los documentos y argumentos que sustenten la inconformidad. Posteriormente, la normativa contempla la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, según corresponda.

¿Dónde recibir orientación sobre una reclamación eléctrica?

Los consumidores pueden comunicarse con Protecom a través de su centro de atención y WhatsApp, en el número 809-683-4122.También pueden consultar los servicios y requisitos en su página oficial, https://protecom.gob.do, o acudir a sus oficinas y puntos expresos distribuidos en distintas provincias.