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¿Qué hacer después de un accidente de tránsito? Pasos y teléfonos de emergencia

Conoce qué hacer ante un accidente de tránsito en República Dominicana, a qué instituciones llamar y cuáles son los pasos para proteger a los involucrados.

Amiel de la Cruz Merán
¿Qué hacer después de un accidente de tránsito? Pasos y teléfonos de emergencia
¿Qué hacer después de un accidente de tránsito? Pasos y teléfonos de emergencia
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Un accidente de tránsito puede ocurrir en cualquier momento. Saber cómo actuar es fundamental para proteger la vida de los involucrados, solicitar asistencia y cumplir con los procedimientos legales en República Dominicana.

Lo primero es mantener la calma y evaluar la situación. Si hay personas heridas, fallecidas o atrapadas, se debe llamar inmediatamente al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Este servicio coordina la respuesta de las instituciones correspondientes.

Primeros pasos: proteger a las personas y solicitar ayuda

Después de una colisión, sigue estas recomendaciones:

  1. Detén el vehículo: apaga el motor y evita abandonar el lugar del accidente.
  2. Evalúa los riesgos: verifica si existe peligro de incendio, derrame de combustible o nuevos choques. No te expongas para intervenir.
  3. Llama al 9-1-1: informa la ubicación exacta, la cantidad de vehículos involucrados y si hay personas heridas o atrapadas.
  4. No muevas a los lesionados graves: podrían tener lesiones en la columna u otras heridas que empeoren con el movimiento. Espera a los organismos de emergencia.
  5. Colabora con las autoridades: facilita la información necesaria y sigue las instrucciones de los equipos de respuesta.
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)

La Ley 63-17 establece que quienes presencien un accidente deben detenerse, prestar el auxilio posible y avisar sin demora a las autoridades o al 9-1-1, cuando exista cobertura.

Si solo se produjeron daños materiales y no hay peligro inmediato, toma fotografías de los vehículos, las placas y los daños, siempre que puedas hacerlo sin exponerte. Intercambia los datos de contacto, licencia, matrícula y seguro con los demás involucrados.

¿A qué instituciones acudir y cómo reportar el accidente?

En República Dominicana, varias instituciones intervienen en estos casos:

  • 911: coordina la asistencia de ambulancias, Policía Nacional, bomberos y agentes de la Digesett, según las necesidades de la emergencia.
  • Digesett: recibe las denuncias, documenta los accidentes e investiga sus circunstancias. Para levantar el acta, su portal indica presentar copias de la matrícula, el seguro y la licencia de conducir.
  • COMIPOL: ofrece asistencia vial en carreteras. Se puede solicitar mediante el 511 o el teléfono 829-688-1000.
  • Aseguradora: debes comunicarte con tu compañía para notificar el accidente y conocer los requisitos para iniciar una reclamación.

El reporte ante la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es importante para documentar oficialmente lo ocurrido y facilitar los trámites correspondientes. La institución dispone de departamentos de procedimiento de accidentes y también contempla la atención en Casas del Conductor o Centros del Automovilista, cuando corresponda.

Finalmente, evita abandonar el lugar, alterar las evidencias o realizar acuerdos apresurados sin documentar lo sucedido. Si hay personas lesionadas o fallecidas, deja la intervención en manos de las autoridades y del personal médico.

Actuar con calma, solicitar ayuda y seguir los procedimientos puede marcar la diferencia después de un accidente de tránsito.

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