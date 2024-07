Yubelkis Peralta celebra décimo aniversario de sus centros de belleza

Santo Domingo.- Con un rotundo éxito, la comunicadora y empresaria, Yubelkis Peralta, celebró la primera versión del evento de belleza Beauty Blue 2024, como parte de las actividades que realiza Blue Beauty Salón en su décimo aniversario.

La actividad, dedicada a resaltar la belleza natural de las mujeres y empoderarlas para conquistar sus sueños, se llevó a cabo el pasado sábado, en el prestigioso Salón Ópalo del Embassy Suites by Hilton, Santo Domingo.

La jornada, que se extendió ocho horas, contó con la participación de destacadas profesionales como la doctora Ana Simó, Iamdra Fermín, Marielis Ramos, Mayi Aristy, Laura Villaman, doctora Tania Medina, Genesis Gil, Suzelle Taveras, Katherine Collado (la comparona), Rafael Chaer y Manuel Vichez.

Beauty Blue 2024, se estableció en República Dominicana como el evento de belleza, salud y bienestar top del 2024, tras agotar una agenda repleta de actividades, que incluyó experiencias, sorpresas de marcas patrocinadoras, así como también paneles y charlas enfocados en el desarrollo y crecimiento femenino.

Yubelkis Peralta expresó que Beauty Blue 2024 representa un sueño hecho realidad, por lo que agrega sentirse complacida por contar con la presencia de los expositores y a las más de 500 asistentes. Aprovechó la ocasión para anunciar la apertura en los próximos meses de su cuarta sucursal de Blue Beauty Salón, que ofrecerá todos los servicios de belleza y cuidado personal que requiere la mujer de hoy.

"Quiero expresar agradecimiento a quienes hicieron posible que esta primera edición Beauty Blue 2024 haya sido exitosa. Gracias a mi equipo de trabajo, a la #ComunidadBlue, a los expositores y los patrocinadores, por qué se logró el objetivo de inspirar a las mujeres dominicanas a crear su mejor versión. Gracias al éxito de esta primera edición ya estamos trabajando para la segunda entrega en 2025", dijo Yubelkis Peralta, CEO de Blue Salón, con la finalidad de agradecer el apoyo brindado y festejar los logros obtenidos.

Presentes en la actividad organizada por Yubelkis Peralta

Beauty Blue 2024 contó con el respaldo de las prestigiosas marcas: Germaine de Capuccini, Presidente, Bonita Fashion, Essenza, Redken, Farmaconal, Hair Plus, Banco Popular, Babina Plus, Grupo Viamar, Remington, Maybelline, Domex Courier, doctora Tania Medina, Macarella, Dove, Tresemmé, La Caja Rosa, The Healthy Way, Grupo Viamar con sus marcas JAC y GEELY, Ponds, Helados Valentino, El Catador, Ciano Gourmet, Ginebra Bombay, Amadita, Industrias Macier, Jergens, Milani, Nabila Skin Care, Monabell, Yves Rocher, La Caja Rosa, Mitre, Maschio CTAV y Social Mood.