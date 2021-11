Will Smith sube al edificio más alto del mundo y lo graba en video

En su visita a Dubái, Will Smith también se sumergió en la piscina más profunda del mundo

El actor Will Smith mostró en YouTube su ascenso a la cima del Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo.

La estructura mide 828 metros de altura y tiene 160 pisos.

En el episodio dos de su nuevo programa, “Best Shape of my life” (La mejor forma de mi vida), el actor de 53 años explica que se propuso llegar al punto más alto del famoso rascacielos como un desafío después de un comienzo decepcionante para bajar de peso.

En el video se puede ver la llegada de Smith al edificio y luego todo el recorrido que lo lleva hasta la cumbre de la estructura.

Un drone muestra tomas áreas que permiten ver desde un punto alto cómo vivió ese momento único el popular actor estadounidense.

La nueva serie de YouTube, llena de momentos divertidos y pinceladas de intimidad, muestra el lado más vulnerable de la superestrella de Hollywood mientras asume la tarea de recuperar su estado físico tras subir de peso durante la pandemia.

El video de Will Smith se viralizó rápidamente

“El tipo es una leyenda”, “Gracias, Will, por ser honesto y abierto. Es tan inspirador”, “Will me ha motivado a convertirme en la mejor versión de mí mismo física y mentalmente”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores del protagonista “Men in Black”

El video de Smith sobre el Burj Khalifa obtuvo millones de visitas en las redes sociales. Solo en YouTube, el material obtuvo más de 300.000 de visitas en menos de un día.

En su visita a Dubái, el actor también se sumergió en la piscina más profunda del mundo.

“Un amigo me dijo que tenía que ver esta piscina. Hay algo extraño en ella”, asegura el actor momentos antes de sumergir una cámara bajo el agua.

El video lo subió a sus redes.

La piscina cubierta tiene 60 metros de profundidad y un sistema de filtrado que renueva el agua cada seis horas. Además, los responsables de la instalación garantizan la seguridad de los valientes buceadores gracias a un circuito de 56 cámaras.

“Esto le da un nuevo significado a la parte más profunda de una piscina. Es una locura”, añade el actor en referencia a Deep Dive Dubai, que necesita la ingente cantidad de 14 millones de litros de agua para llenarse, el equivalente a seis piscinas olímpicas.

Deep Dive Dubai ha publicado un aviso importante en su sitio web para aquellos que planean visitar el famoso Burj Khalifa de la ciudad después.

“No visites la cima del rascacielos después de bucear”, advierten a los turistas. “Después de cualquier inmersión, se recomienda esperar de 18 a 24 horas antes de ascender a más de 300 metros”.

No tiene miedo a nada

No es la primera vez que se enfrenta a una experiencia que no todo el mundo está dispuesta a afrontar.

Al actor, con motivo de la celebración de su medio siglo de vida, en 2018, no se le ocurrió otra cosa que lanzarse al vacío en el Gran Cañón del Colorado desde un helicóptero.

El actor estuvo acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith y sus tres hijos: Trey, Jaden y Willow, quienes presenciaron el salto desde un mirador junto con otros allegados del artista.

Mientras miraban el reto en vivo, los usuarios podían hacer donaciones a beneficio de una fundación que ayuda a proveer educación para niños de escasos recursos.

“Eso es de lo más hermoso que he visto en mi vida”, dijo la estrella de Hollywood quien también dijo que la experiencia lo llevó “desde el terror puro a la felicidad plena”..

“La cosa más emocionante y liberadora que he hecho en mi vida”, aseguró en su momento el actor estadounidense, que ha compartido en varias ocasiones su percepción sobre los que significa el miedo en su vida y cómo el temor lo ha impulsado a seguir adelante.

“El 99% de las cosas que te dan miedo no van a suceder nunca. Es imposible que lleguen a ocurrir. Así que la mayoría de las cosas que te dan miedo te las estás imaginando. Son una fantasía. No son reales. Siempre tienes que seguir dando ese paso hacia delante, acercarte un poco más… No hay que hacerlo todo de golpe, en un mismo día, pero sí hay que seguir dando un paso tras otro, irte saliendo de esa zona de confort. Tienes que llegar a estar cómodo, sintiéndote incómodo”, aseguró hace un par de años en declaraciones a la prensa.

Con información de Infobae