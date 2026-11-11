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Después de aproximadamente 16 años de desarrollo, la película animada Wildwood, de LAIKA Studios, se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos del estudio, con una producción que involucró a más de 1,000 artistas, técnicos y profesionales de distintas áreas.

La cinta, realizada mediante la técnica de animación stop-motion, requirió la construcción de cientos de elementos físicos y un extenso trabajo artesanal para trasladar a la pantalla el universo fantástico de la historia.

De acuerdo con los datos divulgados sobre el proyecto, alrededor de siete años correspondieron a la etapa de producción. Durante ese período, los equipos trabajaron durante 231 semanas para completar las diferentes secuencias.

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El resultado incluye 233 marionetas elaboradas a mano, 132 escenarios físicos y 2,804 planos. A esto se suma la fabricación de más de 140,000 rostros intercambiables, utilizados para representar las expresiones de los personajes.

Entre las principales cifras de la producción destacan:

16 años: tiempo aproximado de desarrollo del proyecto.

7 años: etapa de producción.

231 semanas: trabajo dedicado a la producción.

1,000 profesionales: artistas y especialistas involucrados.

233 marionetas: personajes físicos elaborados a mano.

132 escenarios: espacios construidos para las escenas.

2,804 planos: secuencias que conforman la película.

Más de 140,000 rostros: piezas intercambiables para representar expresiones.

Un trabajo de animación artesanal

A diferencia de las producciones realizadas completamente mediante herramientas digitales, Wildwood utiliza el stop-motion, una técnica que consiste en fotografiar personajes y objetos físicos después de realizar pequeños cambios en sus posiciones.

Cada movimiento requiere una secuencia de fotografías que, al reproducirse consecutivamente, genera la ilusión de movimiento. Por esta razón, los animadores deben trabajar con precisión y repetir el procedimiento durante numerosas tomas.

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El proceso también implica construir vestuarios, accesorios, personajes y escenarios en miniatura. Estos elementos deben mantenerse en condiciones adecuadas durante las grabaciones para garantizar la continuidad de las escenas.

La dimensión del proyecto se refleja en la cantidad de recursos utilizados y en la participación de profesionales especializados en distintas etapas de la producción.

Una historia ambientada en un bosque encantado

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Dirigida por Travis Knight, Wildwood está basada en la novela de fantasía del músico y escritor Colin Meloy, publicada en 2011.

La trama sigue a Prue McKeel, una adolescente que se aventura en un bosque encantado de Portland, Oregón, junto a su compañero Curtis, para rescatar a su hermano pequeño, quien ha sido secuestrado por una bandada de cuervos.

Durante la búsqueda, ambos se adentran en un mundo fantástico habitado por criaturas y personajes que forman parte de una realidad desconocida para ellos.

LAIKA Studios ha desarrollado películas como Wildwood, Coraline, Kubo y las dos cuerdas mágicas y Los Boxtrolls, reconocidas por su animación artesanal stop-motion.

La apuesta de LAIKA por el stop-motion

Con esta película, LAIKA Studios continúa su trayectoria en la animación artesanal, una técnica que ha definido buena parte de su identidad dentro de la industria cinematográfica.

El estudio también ha producido títulos como Coraline, Kubo y las dos cuerdas mágicas y Los Boxtrolls, reconocidos por el uso de marionetas, escenarios físicos y procesos de animación cuadro por cuadro.

La realización de Wildwood vuelve a poner de manifiesto la complejidad de este método de producción, en el que cada movimiento requiere una intervención manual antes de convertirse en parte de una secuencia cinematográfica.