La historia de la joven tiktoker que cayó presa «por chapeadora»

TikTok se ha vuelto una red donde los tiktoker cuenta bajo el título “StoryTime” cuentan las diferentes experiencias que han tenido en su vida.

Recientemente se ha vuelto viral en esa aplicación la historia de una joven tiktoker que cayó presa por «haber chapeado» a un hombre.

La fémina, llamada Rocio, narra que un individuo, el cual era casado y militar, le estaba escribiendo por Facebook e insistiendo para que ella le diera su número para así poder hablar por WhatsApp.

Ante tanta insistencia, la joven accedió a dar su número y cuando ya estaban hablando por WhatsApp el hombre le dijo que estaba muy interesado en ella y quería que Rocio fuera al campo de donde ambos son.

Pues la joven tiktoker le decía que cuando ella tuviera dinero iba a ir, pero el individuo le dijo que si ella no tenía el le ponía dinero y así fue.

El hombre puso el dinero y cada vez que surgía en la conversación un tema que conllevara efectivo el iba y depositaba.

Pasó el tiempo y por fin Rocio se dirigió al campo y el desesperado por verla le preguntaba cuando sería que por fin se vería.

La joven le dijo que se iban a ver y a compartir, pero que no tenían nada y que no la ataque. Esta respuesta no fue de su agrado y desató el problema.

