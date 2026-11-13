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El uso del teléfono móvil se ha convertido en parte de la rutina diaria. Desde consultar mensajes y revisar las redes sociales hasta trabajar, estudiar o entretenerse, muchas personas pasan varias horas frente a una pantalla sin detenerse a pensar cuánto tiempo le dedican a estas actividades.

Aunque los dispositivos electrónicos facilitan numerosas tareas, permanecer conectado durante períodos prolongados puede desplazar actividades importantes, como dormir, hacer ejercicio, compartir con familiares o dedicar tiempo a otras formas de entretenimiento.

Identificar cuándo el uso del celular comienza a ser excesivo es importante para mantener una relación más equilibrada con la tecnología. No se trata necesariamente de dejar de utilizarlo, sino de reconocer cuándo su presencia empieza a interferir con las responsabilidades y el bienestar cotidiano.

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El uso prolongado del celular puede desplazar actividades importantes de la rutina diaria.

Una relación equilibrada con el celular

¿Cómo reconocer el uso excesivo del celular?

Una de las primeras señales aparece cuando una persona revisa el teléfono de manera automática, incluso cuando no ha recibido notificaciones o no tiene una tarea pendiente. También puede desbloquearlo repetidamente por costumbre, sin recordar qué buscaba o cuánto tiempo lleva navegando.

Otra señal es la dificultad para dejar el dispositivo a un lado. Esto puede ocurrir durante las comidas, las conversaciones familiares, las reuniones o incluso cuando llega la hora de dormir.

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El uso comienza a ser preocupante cuando interfiere con las actividades habituales. Por ejemplo, cuando alguien retrasa sus responsabilidades para continuar viendo videos, pierde horas de descanso o deja de participar en actividades que antes disfrutaba.

También conviene prestar atención a la irritabilidad o la inquietud que aparece cuando no se tiene acceso al teléfono. Estas reacciones, especialmente si se repiten y afectan la vida cotidiana, pueden indicar una relación poco saludable con la tecnología.

El tiempo de uso no basta

La cantidad de horas, por sí sola, no determina si existe un problema. Una persona puede necesitar el celular durante buena parte del día por razones laborales o académicas. La diferencia está en el control que mantiene sobre su uso y las consecuencias que este tiene en su rutina.

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Efectos de pasar demasiado tiempo frente a una pantalla

El descanso nocturno es uno de los aspectos que puede verse afectado por el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Revisar las redes sociales, responder mensajes o mirar videos antes de acostarse puede retrasar la hora de dormir y reducir el tiempo destinado al descanso.

Un estudio publicado en marzo de 2025 en la revista científica JAMA Network Open, que analizó datos de 122,058 adultos, encontró una asociación entre el uso diario de pantallas antes de acostarse y una peor calidad del sueño.

La investigación también identificó que quienes utilizaban dispositivos electrónicos antes de dormir reportaban menos tiempo de descanso durante los días laborables. Estos resultados destacan la importancia de prestar atención a los hábitos digitales nocturnos.

Otro aspecto es la reducción de la actividad física. Permanecer sentado durante períodos prolongados utilizando el celular puede desplazar el tiempo que una persona dedicaría a caminar, practicar algún deporte o realizar actividades recreativas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el comportamiento sedentario y mantener una actividad física regular. Aunque no establece un límite universal de horas de celular para todos los adultos, destaca la importancia de reducir el tiempo de inactividad.

El uso continuo también puede relacionarse con molestias físicas, como tensión en el cuello, los hombros y la espalda, especialmente cuando se mantiene una postura inadecuada durante mucho tiempo.

Asimismo, fijar la mirada en una pantalla durante períodos prolongados puede provocar cansancio visual, sequedad e incomodidad en los ojos.

¿Cómo saber cuánto tiempo utilizas el celular?

La mayoría de los teléfonos inteligentes incorpora herramientas que permiten consultar cuánto tiempo pasa una persona frente a la pantalla y cuáles aplicaciones utiliza con mayor frecuencia.

Estas funciones ayudan a identificar hábitos que pueden pasar inadvertidos durante el día. Entre las opciones disponibles se encuentran:

En Android: la función Bienestar digital permite consultar el tiempo de uso, revisar las aplicaciones más utilizadas y establecer límites diarios .

permite consultar el tiempo de uso, revisar las aplicaciones más utilizadas y establecer . En iPhone: la herramienta Tiempo en pantalla muestra estadísticas de actividad, notificaciones y frecuencia con la que se utiliza el dispositivo.

Revisar estos registros durante varios días permite reconocer en qué momentos aumenta el uso y cuáles aplicaciones consumen más tiempo.

Hábitos para reducir el uso excesivo del celular

No es necesario eliminar las aplicaciones ni abandonar por completo los dispositivos electrónicos. El objetivo es establecer límites que permitan aprovechar sus beneficios sin descuidar otras actividades.

Algunas medidas que pueden ayudar son:

Establecer horarios : determinar momentos del día para revisar las redes sociales y responder mensajes.

: determinar momentos del día para revisar las redes sociales y responder mensajes. Desactivar notificaciones innecesarias : evitar interrupciones constantes de aplicaciones que no requieren atención inmediata.

: evitar interrupciones constantes de aplicaciones que no requieren atención inmediata. Evitar el celular antes de dormir : dedicar el tiempo previo al descanso a actividades que no dependan de una pantalla.

: dedicar el tiempo previo al descanso a actividades que no dependan de una pantalla. Realizar pausas : levantarse, caminar y descansar la vista después de períodos prolongados frente a dispositivos.

: levantarse, caminar y descansar la vista después de períodos prolongados frente a dispositivos. Mantener el teléfono alejado durante las comidas: aprovechar esos momentos para compartir con otras personas.

esos momentos para compartir con otras personas. Buscar actividades alternativas: incorporar la lectura, el ejercicio, los paseos y otros pasatiempos a la rutina.

También puede resultar útil establecer espacios libres de dispositivos, como el dormitorio o la mesa del comedor, para reducir las consultas automáticas.

Encontrar un equilibrio entre la tecnología y la vida cotidiana

El celular es una herramienta que facilita la comunicación, el acceso a la información y numerosas actividades personales y profesionales. Sin embargo, su utilización requiere límites para evitar que ocupe más espacio del necesario en la vida diaria.

Reconocer las señales de uso problemático permite tomar medidas antes de que los hábitos digitales afecten el descanso, la concentración o las relaciones personales.

Más que contar las horas frente a una pantalla, el desafío consiste en evaluar cómo se utiliza ese tiempo y si todavía existe un equilibrio entre las actividades digitales y las que se realizan fuera del teléfono.