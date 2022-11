Twitter cobrará a las cuentas verificadas 8 dólares al mes

El nuevo director de Twitter, Elon Musk, confirmó este martes que la red social cobrará por las cuentas verificadas 8 dólares al mes. Esto, asegura, como una estrategia para cambiar el «actual sistema de señores y vasallos» por una versión «premium» que ofrezca «poder a la gente».

La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con poco éxito y disponible en muy pocos países, asegura tendrá ventajas. Entre ellas prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas, «algo esencial para combatir el spam», facilidades para publicar vídeos y audios largos y, por último, «la mitad de publicidad».

En una serie de tuits, aclaró que este precio por las cuentas verificadas se «ajustará por país, en proporción al poder adquisitivo». Y los anunciantes tendrán un «muro de pago».

El anuncio se produce días después de que un medio de comunicación afirmara que Musk planeaba cobrar 20 dólares por Twitter Blue.

Usuarios en las redes sociales rechazaron esta propuesta, al señalar la importancia de la marca azul de Twitter para tener la certeza de que la cuenta no es falsa.

“Gracias, pero no necesito ninguna de esas ventajas. Quiero ver una marca de verificación azul junto a las personas públicas a las que podría seguir, para estar seguro de que no es una cuenta falsa. Pagar 8 dólares al mes no es un problema para mí, pero lo será para algunos cuyo trabajo y tweets importan mucho más que los míos. Por eso no voy a pagar”, dijo Jordan Mechner, desarrollador de videojuegos y escritor.

Thanks, but I don't need any of those perks. I want to see a blue checkmark next to public people I might follow, to be assured it's not a fake acct. $8/mo isn't an issue for me, but it will be for some whose work and tweets matter much more than mine. That's why I won't pay.