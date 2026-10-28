Tribunal noruego prohíbe a Meta recopilar contenido periodístico de webs

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Un tribunal de Oslo prohibió temporalmente a Meta recopilar contenidos periodísticos de sitios web de medios de comunicación. La medida impide que la empresa aplique cambios en sus condiciones comerciales mientras se determina si son legales.
El juzgado de primera instancia dictó la medida cautelar este miércoles. La decisión responde a una demanda presentada por los principales medios de comunicación de Noruega. La prohibición seguirá vigente hasta que el tribunal resuelva el caso.
Contenidos bajo protección
Los cambios propuestos por Meta entrarían en vigor el próximo 20 de noviembre. Según los medios demandantes, la nueva cláusula permitiría a la empresa rastrear cualquier artículo, fotografía o vídeo publicado en sus sitios web. Esto incluiría los contenidos protegidos por muros de pago.
Notas relacionadas
El tribunal advirtió que la medida podría hacer que los medios pierdan el control de sus contenidos editoriales. También señaló que los cambios los colocarían en una situación de «coacción».
Además, el fallo condena a Meta a pagar 1,2 millones de coronas noruegas por las costas judiciales. La suma equivale a unos 115.000 euros.
La presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Medios, Lene Eltvik Vindfeld, expresó su satisfacción con la decisión. En un comunicado, destacó la importancia del fallo para los medios noruegos.
Petición de los editores
La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) también había pedido a Meta suspender la cláusula. La semana pasada, la organización envió una carta a la empresa para solicitar que lo hiciera antes del 30 de octubre.
Además, instó a Meta a dialogar con el sector de los medios de comunicación. Su propuesta es negociar un marco justo para el uso de contenidos periodísticos.
EFE
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