Tribunal noruego prohíbe a Meta recopilar contenido periodístico de webs

Un tribunal de Oslo prohibió temporalmente a Meta recopilar contenidos periodísticos de sitios web de medios de comunicación. La medida impide que la empresa aplique cambios en sus condiciones comerciales mientras se determina si son legales.

El juzgado de primera instancia dictó la medida cautelar este miércoles. La decisión responde a una demanda presentada por los principales medios de comunicación de Noruega. La prohibición seguirá vigente hasta que el tribunal resuelva el caso.

Contenidos bajo protección

Los cambios propuestos por Meta entrarían en vigor el próximo 20 de noviembre. Según los medios demandantes, la nueva cláusula permitiría a la empresa rastrear cualquier artículo, fotografía o vídeo publicado en sus sitios web. Esto incluiría los contenidos protegidos por muros de pago.