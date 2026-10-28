Crean robot blando capaz de realizar biopsias en el intestino delgado

Un avance frente a la enteroscopia convencional

Actualmente, una de las técnicas utilizadas para examinar el intestino delgado es la enteroscopia de doble balón. Este procedimiento requiere que un profesional sanitario infle y desinfle dos balones de manera alterna para desplazar el instrumento por el intestino, lo que hace que el proceso sea lento y laborioso.

Ante esta dificultad, los investigadores del MIT buscaron desarrollar un sistema más fácil de controlar y con capacidad para avanzar con mayor rapidez. El objetivo es facilitar la evaluación de un tramo intestinal que puede medir entre seis y 7,5 metros y automatizar una mayor parte del procedimiento.

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Para lograrlo, el equipo diseñó actuadores con cuatro cámaras que se inflan en distintas combinaciones. Estos componentes permiten que el tubo se extienda y se doble en diferentes direcciones, según la cantidad de aire que recibe cada cámara.

El robot también tiene globos expandibles en sus extremos, que se inflan y desinflan alternativamente para ayudarlo a avanzar. Además, incorpora un revestimiento inspirado en el kirigami, una técnica que combina cortes y dobleces en el papel. Su diseño imita las escamas de una serpiente y mejora el agarre sobre la superficie resbaladiza del intestino.

Pruebas con animales

El dispositivo incluye componentes electrónicos que permiten al operador dirigirlo por espacios estrechos y curvas pronunciadas. Se conecta a sistemas externos mediante un cable y está diseñado para ingresar al cuerpo por la boca o el recto.

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Una vez dentro del aparato digestivo, puede tomar imágenes con una cámara, administrar fármacos mediante un pulverizador y recoger muestras con pinzas. Estas últimas también permiten extraer pólipos.

En pruebas con animales, los investigadores comprobaron que el robot podía recorrer aproximadamente dos metros por el intestino delgado. También verificaron el funcionamiento de la cámara, el sistema de administración de medicamentos y las pinzas para tomar muestras de tejido.

Los resultados del estudio se publicaron este miércoles en la revista Science Robotics.

El equipo trabaja ahora en mejorar los sistemas de navegación y estudiar otras aplicaciones de esta tecnología en el intestino delgado. Traverso señaló que esperan seguir desarrollando sistemas que permitan automatizar cada vez más la evaluación de este órgano.

EFE