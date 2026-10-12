¿Qué es Paydoly y cómo funcionará en República Dominicana?

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Paydoly es una empresa estadounidense de tecnología financiera que busca facilitar los pagos digitales a pequeños negocios y consumidores en República Dominicana. Su plataforma integra pagos mediante códigos QR, transferencias de dinero, solicitudes de pago y herramientas que conectan el dinero digital con el efectivo.

La compañía inició su entrada al mercado dominicano con una versión beta que impacta aproximadamente a 100 comercios locales. Su propuesta busca simplificar las transacciones y reducir las barreras que enfrentan los pequeños emprendedores para aceptar pagos digitales.

¿Cómo funciona Paydoly? Paydoly reúne en una sola plataforma distintas herramientas para enviar, recibir y utilizar dinero de manera digital. Entre sus principales servicios figuran los pagos mediante códigos QR, las transferencias entre personas y la aceptación de pagos para establecimientos comerciales. Publicidad La plataforma también permite solicitar pagos e incorpora servicios financieros conectados al efectivo. De esta manera, la empresa busca responder a las necesidades de consumidores y comerciantes que utilizan tanto dinero físico como medios electrónicos. Uno de los objetivos de Paydoly es facilitar la incorporación de pequeños negocios a la economía digital sin que tengan que depender de equipos costosos o procesos bancarios complejos. “Un negocio de barrio no debería necesitar equipos costosos ni una estructura bancaria complicada para participar en la economía digital”, afirmó Edward Nupa, fundador y director ejecutivo de Paydoly. El ejecutivo agregó que la plataforma se desarrolla tomando en cuenta la forma en que las personas y los negocios administran su dinero en la vida cotidiana. Publicidad

Paydoly apuesta por los pagos digitales en República Dominicana La llegada de Paydoly coincide con el crecimiento de los pagos electrónicos en República Dominicana, donde las transacciones digitales conviven con el uso tradicional del efectivo. Según datos del sistema de pagos del Banco Central citados por la empresa, aproximadamente el 67 % de las transacciones con tarjetas realizadas en terminales de punto de venta entre enero y septiembre de 2025 fueron sin contacto. Asimismo, durante septiembre de ese año, los pagos sin contacto mediante billeteras digitales alcanzaron cerca de 2.5 millones de transacciones. Publicidad Este escenario representa una oportunidad para las empresas de tecnología financiera que buscan ampliar las opciones de pago disponibles para consumidores y comercios. En ese contexto, Paydoly plantea facilitar la transición entre el efectivo y el dinero digital, sin exigir que las personas cambien por completo sus hábitos financieros.

Successment será el aliado estratégico de Paydoly

Para su entrada al mercado dominicano, Paydoly seleccionó a Successment como socio estratégico. Esta empresa apoyará las iniciativas de inteligencia de mercado, el desarrollo de alianzas, el relacionamiento con actores clave y la estrategia comercial.

Jonathan Joel Mentor, principal y director ejecutivo de Successment, destacó que la propuesta busca ampliar las opciones de pago disponibles para pequeños negocios y consumidores.

La alianza también contempla la organización de una mesa de diálogo privada en Santo Domingo con representantes institucionales y del sector. Los detalles de este encuentro serán anunciados próximamente.

¿Qué busca Paydoly en el mercado dominicano?

Paydoly considera que República Dominicana ofrece oportunidades para desarrollar soluciones de pago digital dirigidas a sectores que tradicionalmente han tenido un acceso limitado a la infraestructura financiera convencional.

Con su plataforma, la empresa pretende facilitar las transacciones comerciales. También apoyar a los emprendedores y ofrecer herramientas digitales adaptadas a la convivencia entre el efectivo y los pagos electrónicos.

Por el momento, la compañía ha comenzado con una versión beta que alcanza aproximadamente a 100 comercios dominicanos, como parte de su proceso de entrada al mercado.