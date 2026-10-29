Phishing, la estafa digital que busca robar tus contraseñas y datos bancarios

¿Qué es el phishing y cómo funciona?

El phishing es una forma de fraude basada en la suplantación de identidad. Los delincuentes imitan la comunicación de bancos, empresas, instituciones públicas o personas conocidas para ganarse la confianza de sus víctimas.

A diferencia de otros ataques informáticos, esta modalidad depende principalmente del engaño y la manipulación psicológica. Por eso, los mensajes suelen incluir instrucciones urgentes o promesas atractivas que buscan provocar una reacción inmediata.

Además, el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) permite crear mensajes más convincentes, con menos errores ortográficos y una apariencia más profesional. Esto dificulta su identificación, incluso para usuarios acostumbrados a utilizar internet.

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Señales para identificar una estafa de phishing

Reconocer las características de un mensaje sospechoso es fundamental para proteger la información personal. Estas son algunas de las principales señales de alerta.

1. Ofertas y premios inesperados

Los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes que prometen dinero, premios, regalos o membresías exclusivas. El objetivo es despertar el interés de la víctima y motivarla a abrir un enlace.

Si recibes una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, especialmente si no participaste en ningún concurso, evita compartir tus datos o descargar archivos.

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2. Mensajes que generan miedo o urgencia

Otra estrategia frecuente consiste en amenazar con bloquear una cuenta, imponer penalizaciones o iniciar una investigación si el destinatario no responde inmediatamente.

Frases como «tu cuenta será suspendida» o «actúa ahora para evitar sanciones» buscan generar miedo y evitar que la persona compruebe la autenticidad del mensaje.

Ante estas situaciones, lo recomendable es mantener la calma y verificar la información por los canales oficiales de la entidad involucrada.

3. Solicitudes de contraseñas y datos bancarios

Las solicitudes inesperadas de información confidencial representan otra señal de alerta. Los estafadores pueden pedir contraseñas, códigos de verificación o números de tarjetas mediante correos electrónicos y mensajes de texto.

Si recibes una comunicación de este tipo, no respondas ni compartas tus datos. En su lugar, contacta directamente con la institución a través de su página web oficial o de los números de atención que tengas verificados.

4. Direcciones de correo sospechosas

Antes de responder un mensaje, revisa cuidadosamente la dirección del remitente. Los delincuentes suelen utilizar nombres de empresas conocidas con pequeñas modificaciones en sus dominios.

Por ejemplo, una dirección que cambia una letra del nombre de una entidad legítima puede pasar inadvertida a primera vista.

También debes desconfiar de facturas que no reconoces, solicitudes de transferencias inesperadas y mensajes que piden pagos mediante tarjetas de regalo o criptomonedas.

5. Enlaces y archivos adjuntos desconocidos

Los enlaces fraudulentos pueden dirigir a páginas que imitan sitios oficiales para capturar contraseñas y datos financieros. Asimismo, los archivos adjuntos pueden contener programas maliciosos.

No abras enlaces ni descargues documentos que no esperabas recibir. Si tienes dudas sobre un mensaje, verifica su autenticidad antes de interactuar con él.

Los errores de redacción, los saludos genéricos y los formatos extraños también pueden ayudar a detectar un fraude. Sin embargo, no debes confiarte únicamente de estos detalles, ya que la inteligencia artificial permite elaborar mensajes cada vez más creíbles.