Nueva MacBook Pro responde al tacto y a videos horizontales de Instagram

Apple presentó una nueva versión de su MacBook Pro que incluirá funcionalidades táctiles en modelos de 14 y 16 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios, contará con hasta 24 horas de autonomía y un diseño «mucho más ligero» de 1,38 o 1,82 kilogramos dependiendo del modelo.

El dispositivo llevará integrado el «chip más potente jamás creado por Apple», los M5 pro o M5 Max, que irán acompañados con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.

Instagram es ahora horizontal

La plataforma Instagram comenzó a probar el formato de visualización de videos horizontales, llamado Features, que aún se encuentra en fase de prueba entre algunos creadores de contenido de EE.UU., el cual les permite subir videos de hasta 90 minutos, para poder competir con YouTube.

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«Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios», indicó el director de Instagram, Adam Mosseri.