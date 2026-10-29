Nueva MacBook Pro responde al tacto y a videos horizontales de Instagram

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Apple presentó una nueva versión de su MacBook Pro que incluirá funcionalidades táctiles en modelos de 14 y 16 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios, contará con hasta 24 horas de autonomía y un diseño «mucho más ligero» de 1,38 o 1,82 kilogramos dependiendo del modelo.
El dispositivo llevará integrado el «chip más potente jamás creado por Apple», los M5 pro o M5 Max, que irán acompañados con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.
Instagram es ahora horizontal
La plataforma Instagram comenzó a probar el formato de visualización de videos horizontales, llamado Features, que aún se encuentra en fase de prueba entre algunos creadores de contenido de EE.UU., el cual les permite subir videos de hasta 90 minutos, para poder competir con YouTube.
«Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios», indicó el director de Instagram, Adam Mosseri.
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Problema del iPhone Duo
Apple reconoció un «problema» con la pantalla interna del iPhone Duo después de que algunos clientes se quejaran en redes de una grieta en el pliegue. El nuevo teléfono inteligente con un precio de 1.999 dólares, es una tableta con una pantalla de 7,6 pulgadas que se dobla, reduciendo el dispositivo al tamaño de un pasaporte, y con otra pantalla en la cubierta.
Tras su lanzamiento, los clientes pusieron a prueba el nuevo diseño al abrir y cerrar el dispositivo repetidamente, y en algunos casos vieron formarse una grieta en el pliegue y rayas en la pantalla, según fotos compartidas en Reddit y X, aunque medios señalaron que algunas denuncias contenían fotos manipuladas con IA.
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