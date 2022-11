Musk tilda de llorones a críticos del cobro a cuentas verificadas

Con el estilo que lo caracteriza, Elon Musk fijó posición ante los críticos de su propuesta de un cobro mensual en Twitter a las cuentas verificadas.

Utilizando un meme, el CEO de Twitter comparó el gasto propuesto de $8 dólares de mensualidad a las cuentas verificadas con el costo de un café en Starbucks.

Previamente, Musk lanzó un tuit diciendo que recibir ataques «por la derecha y la izquierda simultáneamente es una buena señal». Asimismo, en otro tuit, remató: «Twitter es el mejor lugar en Internet. Es por eso que estás leyendo este tuit».

Being attacked by both right & left simultaneously is a good sign — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Twitter is simply the most interesting place on the Internet. That’s why you’re reading this tweet right now. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Apenas unos días después de completar su adquisición de Twitter, Elon Musk anunció un plan para cobrar a los usuarios verificados de Twitter. Inicialmente la propuesta señalaba el pago de unos $20 dólares mensajes, monto que Musk modificó luego a $8 dólares mensuales, anunciando «un nuevo nivel del servicio de suscripción».

La propuesta levantó polvareda en la red del pajarito azul, con críticas de distintos sectores y hasta invitaciones a retirarse de la red, como la que hizo el famosos escritor de terror Stephen King.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? November 1, 2022

En respuesta al escritor (y ante las críticas), Musk zanjó en su postura en varios tuits el fin de semana. «¡Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal $8?. Explicaré la razón en forma más larga antes de que esto se implemente. Es la única manera de derrotar a los bots y trolls».