Musk nombra a Linda Yaccarino como nueva CEO de Twitter

El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes que Linda Yaccarino será la nueva directora ejecutiva de la red y que ella se “centrará principalmente en las operaciones comerciales”.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky