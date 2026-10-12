ITLA gana premio PMIRD Awards 2026 con ProtoScanner 3D

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La Caleta, Boca Chica, RD.– Como resultado del desarrollo de iniciativas tecnológicas que lleva a cabo el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), este sábado obtuvo el galardón «Proyecto del año», en la categoría Ingeniería y Tecnología de los Project Management Institute Awards 2026, capítulo República Dominicana (PMIRD), iniciativa que utiliza tecnología 3D para la construcción, diseño y desarrollo de prótesis transtibiales y transfemorales.
La distinción fue entregada durante el XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2026: SinergIA360, celebrado en Punta Cana, con la participación de profesionales y especialistas vinculados a la dirección y gestión de proyectos, la cual cuenta con más de 20 evaluadores nacionales internacionales.
Con ProtoScanner 3D, el ITLA apuesta a impulsar la capacidad de la tecnología desarrollada en el ámbito académico para aplicar esta para el bienestar de todos. El proyecto consolida el compromiso institucional con una formación orientada a resultados, que transforma el conocimiento en soluciones con potencial para mejorar la calidad de vida, favorecer la inclusión y ampliar las oportunidades de las personas que necesitan prótesis.
Al recibir este reconocimiento, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, agradece a los organizadores del Project Management Institute – Capítulo República Dominicana la valoración otorgada al proyecto y resalta la importancia de la formulación e implementación de proyectos que generen beneficios para el desarrollo académico y del país.
«Este premio nos compromete a seguir impulsando iniciativas que demuestren que el conocimiento tecnológico adquiere su mayor valor cuando se transforma en soluciones para las personas. En el ITLA creemos en una formación que no solo desarrolla competencias, sino que también fomenta la capacidad de innovar con sensibilidad, responsabilidad y compromiso social», expresó el Rector.
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Tecnología al servicio de las personas
ProtoScanner 3D refleja la apuesta del ITLA por el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social. La iniciativa busca contribuir al diseño y elaboración de prótesis personalizadas mediante tecnologías de escaneo e impresión 3D, con el propósito de facilitar el acceso a dispositivos que puedan favorecer la movilidad, la funcionalidad y la calidad de vida de las personas que los necesitan.
El proyecto representa una conexión entre la formación tecnológica y la atención de necesidades concretas, al poner el conocimiento y las capacidades desarrolladas en la institución al servicio de soluciones con potencial de beneficio humano.
Con este reconocimiento, el ITLA continúa proyectando el talento de su comunidad académica y su apuesta por una innovación tecnológica orientada a generar soluciones con impacto, reafirmando su compromiso con una educación superior conectada con los desafíos y las oportunidades del país
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