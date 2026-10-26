iPhone Duo bajo fuego por fallas en su pantalla

Santo Domingo. El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, enfrenta quejas por daños en su pantalla interior. A pocos días de su lanzamiento, varios usuarios han reportado grietas y líneas luminosas en el dispositivo.

Las denuncias circulan en redes sociales y foros tecnológicos. Algunos propietarios han compartido imágenes de sus equipos con daños en la zona central de la pantalla, donde se dobla el teléfono.

Según los testimonios, las fallas aparecieron durante los primeros días de uso. Incluso, algunos usuarios aseguran que detectaron los problemas pocas horas después de comprar el dispositivo.

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Otros describieron dificultades al abrir el teléfono y sonidos extraños en la bisagra antes de notar los daños.

Apple reconoce fallas en el iPhone Duo

Apple confirmó que conoce los problemas que afectan la pantalla interior de un número reducido de unidades del iPhone Duo.

La compañía recomendó a los usuarios afectados contactar con el servicio de asistencia AppleCare. A través de este canal, podrán gestionar el reemplazo de sus dispositivos.

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Sin embargo, Apple todavía no ha explicado qué provoca los daños. Tampoco ha informado cuántas unidades presentan estas fallas.