iPhone Duo bajo fuego por fallas en su pantalla

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo. El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, enfrenta quejas por daños en su pantalla interior. A pocos días de su lanzamiento, varios usuarios han reportado grietas y líneas luminosas en el dispositivo.
Las denuncias circulan en redes sociales y foros tecnológicos. Algunos propietarios han compartido imágenes de sus equipos con daños en la zona central de la pantalla, donde se dobla el teléfono.
Según los testimonios, las fallas aparecieron durante los primeros días de uso. Incluso, algunos usuarios aseguran que detectaron los problemas pocas horas después de comprar el dispositivo.
Otros describieron dificultades al abrir el teléfono y sonidos extraños en la bisagra antes de notar los daños.
Apple reconoce fallas en el iPhone Duo
Apple confirmó que conoce los problemas que afectan la pantalla interior de un número reducido de unidades del iPhone Duo.
La compañía recomendó a los usuarios afectados contactar con el servicio de asistencia AppleCare. A través de este canal, podrán gestionar el reemplazo de sus dispositivos.
Sin embargo, Apple todavía no ha explicado qué provoca los daños. Tampoco ha informado cuántas unidades presentan estas fallas.
Notas relacionadas
Investigan posibles causas de los daños
Los reportes han despertado el interés de especialistas en reparación de dispositivos electrónicos. La plataforma iFixit examinó el mecanismo de la bisagra y planteó una posible explicación.
Según su hipótesis, una pieza de soporte central podría no apartarse correctamente al plegar el teléfono. Esto provocaría una concentración de presión en un punto específico de la pantalla.
No obstante, esta teoría aún no ha sido confirmada por Apple.
Dudas sobre la resistencia del teléfono
Las quejas han generado preocupación entre algunos consumidores. El caso también ha llamado la atención por el elevado precio del dispositivo y las expectativas que acompañan la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables.
Por ahora, no existen datos suficientes para determinar qué proporción de los equipos presenta estos daños. Tampoco se ha establecido si se trata de un problema generalizado.
La atención se centra en la respuesta de Apple y en las investigaciones sobre el origen de las fallas. Sus resultados permitirán determinar si la compañía necesita adoptar medidas adicionales para garantizar la durabilidad del iPhone Duo.
Te puede interesar
- Hoy en el Día Mundial sin Wifi: ¿Puedes vivir un día sin él?
- Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
- ¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
- Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
- Maluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027