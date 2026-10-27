Instagram entra a la competencia con video de hasta 90 minutos

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Estados Unidos.- Instagram puso en ejecusión una función llamada Features, que permitirá a creadores publicar videos horizontales de larga duración, en algunos casos de hasta 90 minutos. Con esta herramienta, la plataforma busca ampliar su oferta audiovisual y competir con servicios como YouTube.
La prueba está limitada, por ahora, a un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. La red social de Meta no ha anunciado cuándo llegará a más usuarios ni ha detallado los requisitos para acceder a la función.
El formato está pensado para contenidos extensos, como entrevistas y episodios de videopódcast, en una apuesta que se suma a los Reels y videos verticales que Instagram ha impulsado durante los últimos años.
Reels como adelanto de videos completos
La herramienta permitirá vincular fragmentos publicados en Reels con videos más largos. Así, los usuarios que encuentren un clip de su interés podrán acceder al contenido completo sin salir de Instagram, siempre que el creador haya asociado ambos videos.
La vicepresidenta de Producto de Instagram, Tessa Lyons, explicó el funcionamiento con el ejemplo de un fragmento de pódcast: al pulsar el Reel, el usuario podrá continuar viendo la conversación completa.
Notas relacionadas
Por su parte, el director de Instagram, Adam Mosseri, confirmó que la función está en desarrollo y que la compañía recoge las opiniones de quienes participan en la prueba.
«Aún estamos en las primeras etapas y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha”, señaló Mosseri en una publicación oficial.
Disponible primero en móviles
En una primera etapa, Features estará disponible en dispositivos móviles. El plan de Instagram es llevar más adelante la experiencia a pantallas grandes mediante una aplicación para televisores, aunque no se ha precisado una fecha ni los equipos compatibles.
La compañía tampoco ha informado si el límite de 90 minutos estará disponible para todas las cuentas cuando la función se amplíe.
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