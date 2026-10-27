Instagram entra a la competencia con video de hasta 90 minutos

Estados Unidos.- Instagram puso en ejecusión una función llamada Features, que permitirá a creadores publicar videos horizontales de larga duración, en algunos casos de hasta 90 minutos. Con esta herramienta, la plataforma busca ampliar su oferta audiovisual y competir con servicios como YouTube.

La prueba está limitada, por ahora, a un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. La red social de Meta no ha anunciado cuándo llegará a más usuarios ni ha detallado los requisitos para acceder a la función.

El formato está pensado para contenidos extensos, como entrevistas y episodios de videopódcast, en una apuesta que se suma a los Reels y videos verticales que Instagram ha impulsado durante los últimos años.

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Reels como adelanto de videos completos

La herramienta permitirá vincular fragmentos publicados en Reels con videos más largos. Así, los usuarios que encuentren un clip de su interés podrán acceder al contenido completo sin salir de Instagram, siempre que el creador haya asociado ambos videos.

La vicepresidenta de Producto de Instagram, Tessa Lyons, explicó el funcionamiento con el ejemplo de un fragmento de pódcast: al pulsar el Reel, el usuario podrá continuar viendo la conversación completa.