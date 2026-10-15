Indotel recibirá RD$44 MM para planificar frecuencias de telecomunicaciones

Planificar con mayor fundamento técnico

Señaló que el Plan Maestro permitirá definir prioridades para los próximos cinco años, identificar las necesidades de frecuencias y orientar su aprovechamiento. “Esto permitirá al Indotel planificar con mayor fundamento técnico y ofrecer al sector una perspectiva más clara para sus inversiones”, afirmó.

Las frecuencias hacen posibles servicios como la telefonía móvil, la radiodifusión y las conexiones satelitales. Su disponibilidad y administración influyen en la capacidad de las redes y en la calidad de los servicios que recibe la población.

Tecnología satelital para complementar las redes terrestres

Gómez Mazara también destacó las posibilidades de la tecnología satelital para complementar las redes terrestres y conectar comunidades donde instalar infraestructura puede ser complejo. “Pueden facilitar la conexión de comunidades donde el despliegue de infraestructura es complejo, respaldar las comunicaciones de actividades productivas y ofrecer alternativas cuando una emergencia afecta las redes”, expresó.

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Indicó que el desarrollo de estos servicios también requiere condiciones regulatorias que permitan examinar su operación, prevenir interferencias y asegurar su convivencia con otros usuarios de las frecuencias. “Queremos reglas comprensibles para los operadores y condiciones que favorezcan la inversión, la competencia y la protección de los usuarios”, dijo.

De su lado, la embajadora del Reino de Suecia, Anna Craenen, consideró que este acuerdo representa un avance en la cooperación bilateral y reafirma el compromiso compartido de impulsar la conectividad, la innovación y la inclusión digital como motores del desarrollo sostenible.

“Este acuerdo es una muestra de la sólida y creciente relación entre Suecia y República Dominicana, basada en la confianza mutua, la cooperación y el compromiso con un futuro más próspero y conectado para todos”, enfatizó. Importancia del acuerdo de subvención

De igual forma, el gerente de Swedfund International, Alexis Vinette, destacó la importancia del acuerdo de subvención suscrito con el Indotel para fortalecer la cooperación entre ambas naciones, mediante el apoyo a la elaboración del nuevo Plan Maestro del Espectro Radioeléctrico, con el propósito de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital del país.

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“El acuerdo que firmamos hoy con Indotel y la Embajada es un ejemplo clave de esta colaboración, apoyando el desarrollo de las telecomunicaciones en República Dominicana y contribuyendo a un futuro más conectado, innovador y sostenible”, sostuvo.

En el acto de firma también participaron colaboradores del Indotel, representante comerciales y parte de la delegación de la embajada de Sucia.