Indotel destaca la IA como herramienta para una sociedad más inclusiva

Santo Domingo, RD.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó que el uso de la inteligencia artificial (IA), los datos y las tecnologías digitales como herramientas para impulsar ciudades inteligentes más accesibles e inclusivas, son indispensables para contribuir a reducir las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, Gómez Mazara señaló, durante su participación en el VI Congreso de Accesibilidad Urbana, organizado por la Fundación Francina, que lidera Francina Hungría, y celebrado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la inclusión como un componente esencial en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, y sostuvo que la reducción de la brecha digital representa también una vía para disminuir la inequidad social.

Traducir la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía

De igual forma, el titular del Indotel enfatizó que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de políticas públicas efectivas, capaces de traducir la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía.

Publicidad

“En la medida en que actores públicos tengan esa conciencia y diseñen políticas públicas efectivas, tenemos un mejor país”, expresó.

El funcionario también dijo que las necesidades de las personas con discapacidad deben ocupar un lugar fundamental en la planificación de las ciudades y en el desarrollo de soluciones tecnológicas, de manera que los avances en inteligencia artificial y transformación digital contribuyan a garantizar mayores oportunidades de participación y acceso para toda la ciudadanía.