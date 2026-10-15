Indotel destaca la IA como herramienta para una sociedad más inclusiva

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Santo Domingo, RD.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó que el uso de la inteligencia artificial (IA), los datos y las tecnologías digitales como herramientas para impulsar ciudades inteligentes más accesibles e inclusivas, son indispensables para contribuir a reducir las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Asimismo, Gómez Mazara señaló, durante su participación en el VI Congreso de Accesibilidad Urbana, organizado por la Fundación Francina, que lidera Francina Hungría, y celebrado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la inclusión como un componente esencial en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, y sostuvo que la reducción de la brecha digital representa también una vía para disminuir la inequidad social.
Traducir la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía
De igual forma, el titular del Indotel enfatizó que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de políticas públicas efectivas, capaces de traducir la innovación en beneficios concretos para la ciudadanía.
“En la medida en que actores públicos tengan esa conciencia y diseñen políticas públicas efectivas, tenemos un mejor país”, expresó.
El funcionario también dijo que las necesidades de las personas con discapacidad deben ocupar un lugar fundamental en la planificación de las ciudades y en el desarrollo de soluciones tecnológicas, de manera que los avances en inteligencia artificial y transformación digital contribuyan a garantizar mayores oportunidades de participación y acceso para toda la ciudadanía.
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En ese sentido, informó que el Indotel ha establecido vínculos institucionales con los municipios de San Pedro de Macorís y Bonao para impulsar iniciativas orientadas a generar conciencia sobre la accesibilidad y promover transformaciones que permitan visibilizar las necesidades de sectores que requieren mayor atención de las políticas públicas.
Asimismo, reconoció la labor de Francina Hungría y de la Fundación Francina en favor de la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad.
Generar conciencia social y promover una visión de desarrollo
Valoró sus aportes para generar conciencia social y promover una visión de desarrollo que tome en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos.
Además, como parte de este compromiso institucional, anunció que el Indotel incorporará RD$7.1 millones a la fundación para contribuir al fortalecimiento de iniciativas de accesibilidad e inclusión, al destacar la importancia de disponer de los recursos necesarios para ampliar el alcance de estos proyectos.
También señaló que las políticas públicas deben llegar a las comunidades y a los sectores que históricamente han tenido menos oportunidades, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más equitativa, accesible y cercana a la ciudadanía.
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