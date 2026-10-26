IamAtlas llega a RD con inteligencia artificial

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Santo Domingo. La plataforma tecnológica IamAtlas llega a República Dominicana con una propuesta basada en inteligencia artificial que busca transformar la manera en que las personas acceden a comercios y servicios, mediante un sistema que permite realizar consultas, gestionar reservaciones y coordinar distintas actividades desde una conversación por WhatsApp.

El proyecto, denominado Atlas, plantea centralizar gestiones que actualmente requieren utilizar diferentes aplicaciones, páginas web y canales de atención. Su objetivo es que los usuarios puedan expresar lo que necesitan en lenguaje natural y recibir asistencia para identificar proveedores, consultar información y completar procesos, de acuerdo con las funcionalidades e integraciones disponibles.

La iniciativa responde a una dificultad frecuente en el entorno digital: la fragmentación de los servicios. Para realizar actividades cotidianas, los consumidores deben alternar entre múltiples plataformas, conocer sus procedimientos y completar distintos formularios. Atlas propone simplificar esa experiencia mediante una interfaz conversacional que funcione como punto de acceso a diferentes organizaciones.

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¿Cómo funciona Atlas, la nueva plataforma de IA?

El funcionamiento propuesto por Atlas parte de una interacción sencilla: el usuario comunica lo que necesita a través de WhatsApp y la inteligencia artificial interpreta su solicitud para identificar los servicios o comercios que pueden atenderla.

En lugar de buscar manualmente entre distintas aplicaciones, la persona podría consultar opciones disponibles, obtener información sobre establecimientos y coordinar una gestión desde el mismo canal de comunicación.

La propuesta contempla que la tecnología pueda acompañar al usuario durante distintas etapas del proceso, desde la consulta inicial hasta la reservación, confirmación o ejecución de determinados servicios, siempre que existan las integraciones y autorizaciones necesarias.

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Este enfoque busca superar las funciones de los asistentes virtuales tradicionales, que habitualmente se concentran en responder preguntas o proporcionar información, incorporando capacidades orientadas a la realización de tareas concretas.

Reservar restaurantes, consultar cines y gestionar servicios

Entre las aplicaciones previstas para Atlas figuran actividades habituales que actualmente requieren utilizar diferentes canales digitales.

Un usuario podría solicitar información sobre restaurantes, consultar la disponibilidad de una mesa y gestionar una reservación. También podría conocer la cartelera de cine, buscar instalaciones deportivas o coordinar una cita para su mascota.

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La plataforma contempla distintos escenarios de utilización:

Restaurantes: consultas y gestión de reservaciones.

consultas y gestión de reservaciones. Entretenimiento: acceso a información sobre películas y horarios de cine.

acceso a información sobre películas y horarios de cine. Servicios veterinarios: búsqueda y coordinación de citas.

búsqueda y coordinación de citas. Deportes: localización de canchas de pádel, instalaciones de golf y otros espacios.

localización de canchas de pádel, instalaciones de golf y otros espacios. Servicios automotrices: consultas y coordinación de mantenimiento de vehículos.

La posibilidad de completar cada operación dependerá de los establecimientos incorporados a la plataforma y de las funcionalidades habilitadas.

El proyecto también contempla incorporar progresivamente empresas e instituciones públicas, con la intención de ampliar las gestiones que puedan realizarse desde una misma conversación.

WhatsApp como puerta de entrada a los servicios digitales

Uno de los elementos centrales de Atlas es su apuesta por WhatsApp como canal de interacción con los usuarios.

La elección busca aprovechar una herramienta de mensajería conocida por los consumidores, evitando que deban familiarizarse con una nueva interfaz para cada servicio que necesitan utilizar.

La plataforma propone que las personas puedan formular solicitudes de manera natural, sin conocer previamente los procedimientos internos de cada establecimiento.

Por ejemplo, un usuario podría expresar que necesita reservar una cancha deportiva o encontrar un servicio de mantenimiento para su vehículo. La inteligencia artificial tendría la función de interpretar esa necesidad y conectarla con los procesos correspondientes de los proveedores integrados.

Este modelo plantea una evolución de las interfaces digitales tradicionales hacia experiencias conversacionales, en las que las instrucciones expresadas por el usuario sustituyen parte de la navegación mediante menús, formularios y buscadores.

Una plataforma que busca conectar empresas y consumidores

La propuesta también tiene implicaciones para los comercios y empresas que decidan integrarse al sistema.

Atlas plantea funcionar como un intermediario tecnológico capaz de conectar las solicitudes de los consumidores con los procesos particulares de cada organización.

De esta manera, los establecimientos podrían ofrecer determinadas funcionalidades a través de un canal conversacional compartido, en lugar de depender exclusivamente de sus propias aplicaciones o páginas web.

La centralización permitiría, según el planteamiento del proyecto, reducir los pasos necesarios para que un consumidor encuentre un servicio y complete una gestió