Hoy en el Día Mundial sin Wifi: ¿Puedes vivir un día sin él?

Cada 8 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin WiFi, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la dependencia de las conexiones inalámbricas y promover un uso más responsable de la tecnología.

La fecha fue establecida en 2016 por la Federación Ambientalista Internacional (FAI), con el propósito de invitar a la población a desconectarse, al menos durante una jornada, de las redes inalámbricas y reflexionar sobre el tiempo que dedica a los dispositivos electrónicos.

La iniciativa también promueve el conocimiento de otras alternativas para acceder a internet, como las conexiones por cable y fibra óptica, así como la importancia de establecer hábitos tecnológicos más equilibrados.

Publicidad

¿Qué dice la ciencia sobre el WiFi?

En 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos para los seres humanos, dentro del grupo 2B. Esta clasificación se fundamentó principalmente en estudios relacionados con el uso de teléfonos inalámbricos, no específicamente con las redes WiFi.

Sin embargo, la OMS señala que, hasta el momento, las investigaciones no han confirmado efectos perjudiciales para la salud derivados de la exposición prolongada a campos electromagnéticos de baja intensidad.

¿Cuentanos tu podrias vivir un día sin conexión a Wifi?