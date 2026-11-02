Formación en Inteligencia Artificial: la llave para asegurar el empleo en RD

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Santo Domingo, RD.- La formación en inteligencia artificial (IA) continúa ampliando su alcance en la República Dominicana, en un mercado laboral en rápida transformación, esta es un requisito indispensable para garantizar la empleabilidad y la eficiencia profesional.
Como respuesta a esta demanda el programa gubernamental RD Inteligente registra 73,111 personas aprendiendo IA, con un incremento de 1,685 participantes durante la última semana.
Datos clave de participación y fuerza laboral activa lidera el grupo de interés compuesto por personas de 20 a 44 añosos de edad, lo que representa un 43% (27 521 personas), seguido por los jóvenes de 18 a 29 con el 29% (18 811 personas) y los empleados del sector privado (14 753 personas).
En esa línea, se destaca que la mayor concentración de participantes se encuentran en Santo Domingo (21 607), el Distrito Nacional (18 348), SAN Cristóbal (4 397), La Altagracia (2 301) y Santiago (4 623).
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader y desarrollada con la participación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), busca fortalecer las competencias digitales de la población y preparar el talento dominicano para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y de la economía digital.
La participación abarca distintos sectores de la sociedad
También se han incorporado emprendedores, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), profesionales de la salud y trabajadores de otras áreas productivas, lo que evidencia el carácter transversal de la alfabetización en inteligencia artificial.
En el ámbito institucional, el ITLA se encuentra entre las cinco entidades con mayor participación en el programa, con 585 personas vinculadas a esta iniciativa nacional.
En este contexto, el presidente Luis Abinader ha reiterado que el uso ético y masivo de la inteligencia artificial es fundamental para construir un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.
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Acceso a la formación tecnológica, fundamental para desarrollar el talento
El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, considera que ampliar el acceso a la formación tecnológica es fundamental para desarrollar el talento dominicano y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital. En ese sentido, la capacitación en inteligencia artificial permite adquirir herramientas para mejorar el desempeño profesional, optimizar procesos y fomentar la innovación en diferentes sectores.
Asimismo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha resaltado que el fortalecimiento del talento local complementa las inversiones tecnológicas y las alianzas estratégicas desarrolladas con grandes empresas tecnológicas internacionales, como Google y NVIDIA, lo que contribuye a consolidar a la República Dominicana como un centro regional de innovación.
Formar a dominicanos en inteligencia artificial
El crecimiento de RD Inteligente refleja el interés de la población por adquirir conocimientos sobre tecnologías que están transformando el empleo, la productividad y los modelos de negocio.
Con 73,111 participantes, el programa avanza hacia su primera meta de alcanzar las 100,000 personas y mantiene el objetivo nacional de formar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial.
Desde el ITLA, la participación en esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con la formación tecnológica, el desarrollo del talento humano y la democratización del conocimiento, pilares fundamentales para fortalecer la competitividad de la República Dominicana en la economía digital.
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