Formación en Inteligencia Artificial: la llave para asegurar el empleo en RD

Santo Domingo, RD.- La formación en inteligencia artificial (IA) continúa ampliando su alcance en la República Dominicana, en un mercado laboral en rápida transformación, esta es un requisito indispensable para garantizar la empleabilidad y la eficiencia profesional.

Como respuesta a esta demanda el programa gubernamental RD Inteligente registra 73,111 personas aprendiendo IA, con un incremento de 1,685 participantes durante la última semana.

Datos clave de participación y fuerza laboral activa lidera el grupo de interés compuesto por personas de 20 a 44 añosos de edad, lo que representa un 43% (27 521 personas), seguido por los jóvenes de 18 a 29 con el 29% (18 811 personas) y los empleados del sector privado (14 753 personas).

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En esa línea, se destaca que la mayor concentración de participantes se encuentran en Santo Domingo (21 607), el Distrito Nacional (18 348), SAN Cristóbal (4 397), La Altagracia (2 301) y Santiago (4 623).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader y desarrollada con la participación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), busca fortalecer las competencias digitales de la población y preparar el talento dominicano para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y de la economía digital.

La participación abarca distintos sectores de la sociedad

También se han incorporado emprendedores, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), profesionales de la salud y trabajadores de otras áreas productivas, lo que evidencia el carácter transversal de la alfabetización en inteligencia artificial.

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En el ámbito institucional, el ITLA se encuentra entre las cinco entidades con mayor participación en el programa, con 585 personas vinculadas a esta iniciativa nacional.

En este contexto, el presidente Luis Abinader ha reiterado que el uso ético y masivo de la inteligencia artificial es fundamental para construir un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.