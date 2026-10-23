Falsas multas y cobros bancarios: nueva modalidad de estafa por mensajes en RD

Santo Domingo, RD. — Las estafas digitales continúan evolucionando y adoptando formas cada vez más persuasivas en la República Dominicana. A través de la técnica conocida como smishing (phishing mediante SMS o mensajería instantánea como WhatsApp), ciberdelincuentes están enviando alertas fraudulentas diseñadas para sembrar urgencia, miedo o interés financiero en los ciudadanos.

¿En qué consiste el Smishing?

El smishing es una modalidad de fraude en la que los estafadores envían mensajes de texto o por WhatsApp y se hacen pasar por instituciones financieras, entidades gubernamentales o empresas legítimas.

Su objetivo es lograr que la víctima acceda a un enlace malicioso o comparta información confidencial, como claves bancarias, números de tarjetas o datos personales.

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Casos recientes detectados en República Dominicana

A través de reportes y capturas de pantalla de usuarios en el país, se observan distintas modalidades que buscan engañar al receptor:

Falsas notificaciones de multas e instituciones públicas (PGR / Tránsito):

El mensaje: Los usuarios reciben SMS en los que presuntamente la Procuraduría General de la República (PGR) les notifica sobre una «nueva multa de tránsito registrada». Además, solicitan acceder a enlaces acortados o sospecshosos (como multaspgr.top/do o multass.top/do) para verificar o realizar el pago.

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El riesgo: Al ingresar al enlace, el usuario suele ser redirigido a una página web falsa. La misma suplanta la identidad de la entidad para robar credenciales bancarias o datos de tarjetas de crédito.

Falsos cobros de deudas y promesas de pago (Credicefi / WhatsApp):

El mensaje: A través de cuentas comerciales en WhatsApp de origen desconocido (por ejemplo, con números con prefijos no oficiales), se envían comunicados indicando el supuesto vencimiento de una «promesa de pago» relacionada a un financiamiento.

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El riesgo: Presionan a las personas para llamar a números telefónicos específicos o hacer clic en menús interactivos. Busca obtener pagos mediante transferencias inmediatas o verificar datos bancarios personales.

Los ciberdelincuentes utilizan falsas notificaciones de multas para inducir a los usuarios a abrir enlaces fraudulentos.