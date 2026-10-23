Falsas multas y cobros bancarios: nueva modalidad de estafa por mensajes en RD

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Santo Domingo, RD. — Las estafas digitales continúan evolucionando y adoptando formas cada vez más persuasivas en la República Dominicana. A través de la técnica conocida como smishing (phishing mediante SMS o mensajería instantánea como WhatsApp), ciberdelincuentes están enviando alertas fraudulentas diseñadas para sembrar urgencia, miedo o interés financiero en los ciudadanos.
¿En qué consiste el Smishing?
El smishing es una modalidad de fraude en la que los estafadores envían mensajes de texto o por WhatsApp y se hacen pasar por instituciones financieras, entidades gubernamentales o empresas legítimas.
Su objetivo es lograr que la víctima acceda a un enlace malicioso o comparta información confidencial, como claves bancarias, números de tarjetas o datos personales.
Casos recientes detectados en República Dominicana
A través de reportes y capturas de pantalla de usuarios en el país, se observan distintas modalidades que buscan engañar al receptor:
Falsas notificaciones de multas e instituciones públicas (PGR / Tránsito):
El mensaje: Los usuarios reciben SMS en los que presuntamente la Procuraduría General de la República (PGR) les notifica sobre una «nueva multa de tránsito registrada». Además, solicitan acceder a enlaces acortados o sospecshosos (como multaspgr.top/do o multass.top/do) para verificar o realizar el pago.
El riesgo: Al ingresar al enlace, el usuario suele ser redirigido a una página web falsa. La misma suplanta la identidad de la entidad para robar credenciales bancarias o datos de tarjetas de crédito.
Falsos cobros de deudas y promesas de pago (Credicefi / WhatsApp):
El mensaje: A través de cuentas comerciales en WhatsApp de origen desconocido (por ejemplo, con números con prefijos no oficiales), se envían comunicados indicando el supuesto vencimiento de una «promesa de pago» relacionada a un financiamiento.
El riesgo: Presionan a las personas para llamar a números telefónicos específicos o hacer clic en menús interactivos. Busca obtener pagos mediante transferencias inmediatas o verificar datos bancarios personales.
Notas relacionadas
¿Cómo identificar un intento de estafa?
Enlaces sospechosos: Las instituciones oficiales y entidades bancarias en República Dominicana utilizan dominios oficiales reconocidos (como .gob.do para instituciones gubernamentales o sus sitios web bancarios institucionales). Desconfíe de enlaces que terminen en .top, .xyz o acortadores de URL.
Presión y urgencia: Los mensajes suelen exigir pagos inmediatos o amenazar con consecuencias legales/financieras si no responde con rapidez.
Avisos del sistema operativo: Dispositivos móviles y plataformas como Google Spam Detection o WhatsApp suelen clasificar automáticamente estos mensajes como sospechosos o marcar que el remitente fue bloqueado por múltiples usuarios.
Recomendaciones de seguridad
No haga clic en enlaces desconocidos: Ante un SMS o mensaje de WhatsApp de procedencia sospechosa, nunca abra los enlaces adjuntos.
Verifique por canales oficiales: Si recibe un mensaje sobre una multa o una deuda bancaria, comuníquese directamente a los números telefónicos oficiales de la institución o ingrese al portal oficial escribiendo la dirección en su navegador.
Reporte y bloquee: Utilice la opción de «Marcar como spam» y bloquee el número remitente en la aplicación correspondiente.
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