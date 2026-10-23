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Falsas multas y cobros bancarios: nueva modalidad de estafa por mensajes en RD

Las estafas por SMS y WhatsApp, conocidas como smishing, utilizan falsas notificaciones de multas y supuestos cobros de deudas para engañar a ciudadanos en República Dominicana. Los mensajes incluyen enlaces sospechosos que pueden conducir a páginas fraudulentas diseñadas para robar información personal y bancaria.

Marianny Valdez
Alertas fraudulentas por SMS y WhatsApp utilizadas en intentos de estafa digital en República Dominicana.
Las estafas por mensajes de texto y WhatsApp buscan obtener datos personales y bancarios de las víctimas.
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Santo Domingo, RD. — Las estafas digitales continúan evolucionando y adoptando formas cada vez más persuasivas en la República Dominicana. A través de la técnica conocida como smishing (phishing mediante SMS o mensajería instantánea como WhatsApp), ciberdelincuentes están enviando alertas fraudulentas diseñadas para sembrar urgencia, miedo o interés financiero en los ciudadanos.

¿En qué consiste el Smishing?

El smishing es una modalidad de fraude en la que los estafadores envían mensajes de texto o por WhatsApp y se hacen pasar por instituciones financieras, entidades gubernamentales o empresas legítimas.

Su objetivo es lograr que la víctima acceda a un enlace malicioso o comparta información confidencial, como claves bancarias, números de tarjetas o datos personales.

Casos recientes detectados en República Dominicana

A través de reportes y capturas de pantalla de usuarios en el país, se observan distintas modalidades que buscan engañar al receptor:

Falsas notificaciones de multas e instituciones públicas (PGR / Tránsito):

El mensaje: Los usuarios reciben SMS en los que presuntamente la Procuraduría General de la República (PGR) les notifica sobre una «nueva multa de tránsito registrada». Además, solicitan acceder a enlaces acortados o sospecshosos (como multaspgr.top/do o multass.top/do) para verificar o realizar el pago.

El riesgo: Al ingresar al enlace, el usuario suele ser redirigido a una página web falsa. La misma suplanta la identidad de la entidad para robar credenciales bancarias o datos de tarjetas de crédito.

Falsos cobros de deudas y promesas de pago (Credicefi / WhatsApp):

El mensaje: A través de cuentas comerciales en WhatsApp de origen desconocido (por ejemplo, con números con prefijos no oficiales), se envían comunicados indicando el supuesto vencimiento de una «promesa de pago» relacionada a un financiamiento.

El riesgo: Presionan a las personas para llamar a números telefónicos específicos o hacer clic en menús interactivos. Busca obtener pagos mediante transferencias inmediatas o verificar datos bancarios personales.

Estafas por mensajes
Los ciberdelincuentes utilizan falsas notificaciones de multas para inducir a los usuarios a abrir enlaces fraudulentos.
Los mensajes que exigen pagos urgentes
Los mensajes que exigen pagos urgentes pueden ser una señal de un intento de estafa digital.

Notas relacionadas

¿Cómo identificar un intento de estafa?

Enlaces sospechosos: Las instituciones oficiales y entidades bancarias en República Dominicana utilizan dominios oficiales reconocidos (como .gob.do para instituciones gubernamentales o sus sitios web bancarios institucionales). Desconfíe de enlaces que terminen en .top, .xyz o acortadores de URL.

Presión y urgencia: Los mensajes suelen exigir pagos inmediatos o amenazar con consecuencias legales/financieras si no responde con rapidez.

Avisos del sistema operativo: Dispositivos móviles y plataformas como Google Spam Detection o WhatsApp suelen clasificar automáticamente estos mensajes como sospechosos o marcar que el remitente fue bloqueado por múltiples usuarios.

Recomendaciones de seguridad

No haga clic en enlaces desconocidos: Ante un SMS o mensaje de WhatsApp de procedencia sospechosa, nunca abra los enlaces adjuntos.

Verifique por canales oficiales: Si recibe un mensaje sobre una multa o una deuda bancaria, comuníquese directamente a los números telefónicos oficiales de la institución o ingrese al portal oficial escribiendo la dirección en su navegador.

Reporte y bloquee: Utilice la opción de «Marcar como spam» y bloquee el número remitente en la aplicación correspondiente.

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ETIQUETAS:EstafaFraudeWhatsAppEsencialessmishing
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