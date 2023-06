Este sería el primer accesorio de las gafas Apple Vision Pro

Para evitar que los visores de realidad mixta aumenten su peso, la empresa habría decidido vender por separado una banda extra de soporte

Aunque el anuncio del lanzamiento de las primeras gafas de realidad virtual de Apple llegó durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC23), los nuevos dispositivos de la empresa de Cupertino siguen presentando novedades pero esta vez no relacionadas a sus funciones sino a su diseño.

Según el periodista Mark Gurman, experto en temas relacionados con Apple, la empresa estaría desarrollando el primer accesorio para el Apple Vision Pro, que sería una banda adicional que se ubicaría en la parte superior de la cabeza para dar mayor estabilidad a las gafas. El motivo principal sería que el diseño actual del dispositivo aún sería muy pesado, por lo que para reducir algunos gramos, el soporte extra sería vendido por separado.

El problema del peso en la parte frontal de las gafas, precisamente donde está ubicado el dispositivo y todos sus componentes principales no es nuevo, pues algunos desarrolladores y expertos presentes durante las pruebas iniciales en la WWDC23 lo notaron.

Además de sus funciones, los Apple Vision Pro se promocionaron con un diseño diferente para el mercado de visores pues no presentaba la banda superior. Es por este motivo que durante la presentación se indicó que el precio de este dispositivo “iniciaría en” 3.499 dólares. Lo cual permitiría que Apple tenga la posibilidad de obtener más ganancias vendiendo la pieza adicional como un accesorio.

Por el momento no se ha determinado qué forma tendrán estas correas de soporte o cuál sería su precio. Sí se puede indicar que probablemente cuesten más que las bandas intercambiables del Apple Watch (50 dólares o 99 dólares en algunas versiones).

Funciones de Apple Vision Pro

La presentación de las gafas incluyó varias funciones que tendrían los dispositivos en su llegada a las tiendas, durante los primeros meses del año 2024. Uno de los aspectos más llamativos sería la corona que permiten graduar un fondo o panorama digital en el que resalten únicamente las aplicaciones activas.

Además, para que otras personas puedan “ver el rostro de los usuarios, se añadió una función llamada “Vision Sight”. Esta proyectará una reproducción digital de los ojos del portador en la pantalla externa del dispositivo. Esta simulación estaría generada gracias al uso de las más de 10 cámaras incorporadas al interior de las gafas.

Como parte de sus funciones de productividad, los usuarios podrán acceder a las pantallas de sus dispositivos, como las MacBook, con solo verlas. Esto permitirá que su espacio de trabajo se amplíe con una resolución 4K y se puedan activar nuevas aplicaciones de forma simultánea.

En cuanto al entretenimiento, se anunció que Disney+ estaría desarrollando funciones especiales y experiencias inmersivas para los usuarios de Apple Vision Pro. Integraría la realidad aumentada para simular entornos virtuales ambientados en series como The Mandalorian y What If?.

Fuente: Infobae