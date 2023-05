Elon Musk cede su cargo y dejará de ser el CEO de Twitter

El actual director ejecutivo de la red social Twitter, Elon Musk, anunció este jueves la contratación de una nueva directora ejecutiva, que tomará las riendas de la empresa dentro de unas seis semanas.

«Emocionado de anunciar que he contratado a un nuevo CEO (director ejecutivo en inglés) para Twitter. ¡Ella comenzará en aproximadamente seis semanas!», confirmó Musk en su perfil oficial de la mencionada red social.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.