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La plataforma de inteligencia política Electa informó que alcanzó un 95.97 % de acierto, equivalente al 96 %, en la evaluación de sus proyecciones para las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026.

Según los datos divulgados por la plataforma, el modelo acertó en las 31 contiendas evaluadas del Senado, en 390 de las 407 correspondientes a la Cámara de Representantes y en 32 de las 34 gobernaciones. El balance identifica 19 resultados que no coincidieron con las proyecciones y excluye otras 32 contiendas que permanecían sin un ganador declarado.

Electa atribuye estos resultados a un sistema de inteligencia artificial que analiza el sentimiento digital generado en la conversación pública y transforma las tendencias identificadas en estimaciones de probabilidad electoral. La compañía asegura que conserva versiones históricas de sus pronósticos para facilitar la revisión de sus resultados.

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En claves Electa reporta 453 aciertos entre 472 contiendas con resultados declarados.

La precisión global calculada es del 95.97 %, redondeada al 96 %.

La plataforma registra 19 errores y excluye 32 contiendas pendientes.

Su modelo analiza señales de conversación digital mediante inteligencia artificial.

La fecha de archivo de los pronósticos requiere aclaración para validar su carácter predictivo.

¿Cómo se distribuyeron los aciertos de Electa?

Electa utiliza inteligencia artificial para analizar la conversación digital y estimar probabilidades electorales.

El informe presenta diferencias entre los niveles de precisión alcanzados en las elecciones al Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones estatales.

En el Senado, la plataforma reportó coincidencias en las 31 contiendas con resultados declarados que formaron parte de su evaluación, lo que representa un 100 % de acierto dentro de ese grupo.

En la Cámara de Representantes, Electa registró 390 coincidencias entre 407 contiendas evaluadas, equivalentes al 95.8 %. En las gobernaciones, acertó en 32 de las 34 elecciones consideradas, para una precisión del 94.1 %.

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El resultado global corresponde a la proporción de coincidencias entre los ganadores proyectados y los ganadores declarados en las 472 contiendas incluidas en el cálculo.

La plataforma también incorporó a su balance los 19 errores identificados y dejó fuera las 32 contiendas pendientes, cuyos resultados podrían modificar el porcentaje final.

Inteligencia artificial para analizar el sentimiento electoral

Electa utiliza herramientas de inteligencia artificial para examinar la conversación pública en plataformas digitales, identificar tendencias y convertirlas en probabilidades de victoria para los candidatos.

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Este enfoque busca aprovechar las señales que aparecen en las interacciones digitales como insumo para anticipar comportamientos electorales.

Sin embargo, el sentimiento expresado en internet no equivale necesariamente a la intención de voto del conjunto de la población. La representatividad de las fuentes, la participación desigual de los usuarios y la influencia de campañas coordinadas son factores que deben considerarse al interpretar este tipo de proyecciones.

Según su informe, Electa incorpora intervalos de confianza del 95 % y mantiene un registro de 17 versiones de sus estimaciones, guardadas entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.

La compañía sostiene que ese historial permite examinar la evolución de sus pronósticos y comparar las estimaciones archivadas con los resultados electorales.

El documento señala que una versión de referencia fue registrada el 4 de noviembre a las 15:22 UTC y que no recibió modificaciones posteriores. Dado que las elecciones se celebraron el 3 de noviembre, esa fecha requiere una aclaración para determinar qué pronósticos estaban disponibles antes de la votación y cuáles se utilizaron en la evaluación de precisión.

Transparencia y resultados pendientes

Como parte de su seguimiento, Electa afirma que mantiene disponibles los resultados por contienda, un tablero de estados, paneles de pronósticos y análisis de la conversación digital, además de información sobre su metodología de predicción electoral.

El informe indica que la comparación utilizó como referencias los resultados publicados por NBC News y el panorama nacional presentado por Al Jazeera.

La plataforma prevé actualizar su evaluación conforme se declaren los ganadores de las contiendas pendientes, conservando las proyecciones históricas como referencia para las comparaciones.

El porcentaje reportado constituye una medida de coincidencia entre las predicciones seleccionadas y los resultados conocidos. Una evaluación completa de su capacidad predictiva también requeriría examinar la fecha de cada pronóstico, las probabilidades asignadas, la calibración del modelo y su desempeño frente a métodos de referencia.

Electa desarrolla proyecciones electorales, análisis de opinión pública y seguimiento de la conversación digital en América Latina y Estados Unidos.

Con el balance presentado sobre las elecciones estadounidenses, la plataforma busca documentar el desempeño de su sistema de inteligencia artificial y ofrecer elementos para evaluar el uso de datos digitales en el análisis político.