Edgar Batista resalta confianza y resiliencia en ciberseguridad en RD

Santo Domingo, RD.– El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, destacó la confianza ciudadana como un elemento esencial para consolidar el gobierno digital en República Dominicana, durante su participación en el MERCADO Ciberseguridad Summit 2026, celebrado en el hotel El Embajador Royal Hideaway.

Batista intervino en el panel «República Dominicana ante la nueva era de riesgo digital: resiliencia, coordinación y confianza», un espacio que reunió perspectivas de la gestión pública sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar las amenazas digitales, proteger los servicios esenciales y mejorar la preparación del país en materia de ciberseguridad.

Durante su intervención, el funcionario señaló que la transformación digital requiere no solo ampliar la oferta de servicios públicos en línea, sino también garantizar su seguridad, disponibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de ciudadanos y empresas.

Publicidad

Digitalización de los servicios y el fortalecimiento de la infraestructura

«Una República Digital no va a poder prosperar si no generamos confianza en los servicios públicos. Debe ser una República Dominicana digital, pero mucho más segura», expresó Batista, al reafirmar el compromiso de la OGTIC con el desarrollo de un ecosistema de gobierno digital confiable.

El titular de la institución explicó que el país ha avanzado en la digitalización de los servicios y el fortalecimiento de la infraestructura pública. Sin embargo, advirtió que estos avances también plantean desafíos relacionados con la continuidad de las plataformas, la asistencia a los usuarios y la respuesta oportuna ante incidentes tecnológicos.