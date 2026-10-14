Edgar Batista resalta confianza y resiliencia en ciberseguridad en RD

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Santo Domingo, RD.– El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, destacó la confianza ciudadana como un elemento esencial para consolidar el gobierno digital en República Dominicana, durante su participación en el MERCADO Ciberseguridad Summit 2026, celebrado en el hotel El Embajador Royal Hideaway.
Batista intervino en el panel «República Dominicana ante la nueva era de riesgo digital: resiliencia, coordinación y confianza», un espacio que reunió perspectivas de la gestión pública sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar las amenazas digitales, proteger los servicios esenciales y mejorar la preparación del país en materia de ciberseguridad.
Durante su intervención, el funcionario señaló que la transformación digital requiere no solo ampliar la oferta de servicios públicos en línea, sino también garantizar su seguridad, disponibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de ciudadanos y empresas.
Digitalización de los servicios y el fortalecimiento de la infraestructura
«Una República Digital no va a poder prosperar si no generamos confianza en los servicios públicos. Debe ser una República Dominicana digital, pero mucho más segura», expresó Batista, al reafirmar el compromiso de la OGTIC con el desarrollo de un ecosistema de gobierno digital confiable.
El titular de la institución explicó que el país ha avanzado en la digitalización de los servicios y el fortalecimiento de la infraestructura pública. Sin embargo, advirtió que estos avances también plantean desafíos relacionados con la continuidad de las plataformas, la asistencia a los usuarios y la respuesta oportuna ante incidentes tecnológicos.
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En ese sentido, subrayó que los ciudadanos y las empresas necesitan servicios disponibles cuando los requieren, así como mecanismos de soporte que permitan atender cualquier eventualidad de manera oportuna.
Asimismo, resaltó la importancia de adoptar estándares internacionales y fortalecer la resiliencia de las infraestructuras tecnológicas y los sistemas de respaldo de las instituciones públicas.
«La confianza no se dicta, la confianza se debe construir día a día con servicios que ciertamente generen esta confianza de manera verificable», afirmó Batista, al destacar que la transformación digital debe sustentarse en garantías concretas de seguridad y confiabilidad.
El encuentro sirvió como espacio
El panel fue moderado por Zoraima Cuello, CEO de Luxor Consulting y miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE, y contó también con la participación de Jimmy Rosario Bernard, rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), y Armando Manzueta, viceministro de Innovación y Tecnología del Ministerio de Administración Pública (MAP).
de intercambio sobre la coordinación institucional, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a las amenazas digitales, en un contexto en el que la seguridad y la confianza resultan fundamentales para el desarrollo de los servicios públicos digitales.
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