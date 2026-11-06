Director OGTIC califica de trascendental para RD el nuevo Código de Ética de IA

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Santo Domingo, RD.- El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, calificó como un paso trascendental para la República Dominicana en la gobernanza de la inteligencia artificial, la promulgación del Decreto 787-26, que establece el Código de Ética para su uso en los servicios públicos.
“Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tiene un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas”, resaltó Batista.
El titular de la OGTIC valoró esta iniciativa impulsada por el presidente de la República, Luis Abinader, a través de la institución que encabeza, y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que cuenta con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
“El Código establece reglas claras, salvaguardas y límites para garantizar un uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial en el Estado. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías a la administración pública, sino de garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales, proteja la privacidad y fortalezca la confianza ciudadana”, agregó.
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Reiteró que la inteligencia artificial debe contribuir a construir un Estado más eficiente, transparente y cercano a las personas.
Esta normativa sitúa al país a la vanguardia regional en la gobernanza tecnológica centrada en los derechos humanos, ya que establece salvaguardas obligatorias, evaluaciones de impacto ético previas al despliegue de sistemas algorítmicos y prohíbe de forma absoluta prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo.
Entre las disposiciones más sobresalientes de este Código de Ética están: Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED), Usos estrictamente prohibidos, Transparencia algorítmica y derecho a la revisión, protección reforzada para la infancia, y la Soberanía digital y criterios de contratación.
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