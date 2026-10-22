Cuatro agentes de IA Gemini se pasan Minecraft sin ayuda humana

Cuatro agentes de inteligencia artificial basados en Gemini 4 Argon, de Google DeepMind, lograron completar Minecraft de principio a fin sin intervención humana durante la partida, en un experimento que puso a prueba la capacidad de estos sistemas para planificar, programar y coordinar tareas complejas durante períodos prolongados.

El equipo consiguió derrotar al Ender Dragon, el jefe final del videojuego, después de 27 horas y 14 minutos de trabajo autónomo. Las características del mundo: un mundo de supervivencia generado aleatoriamente y configurado en dificultad fácil.

La investigación fue desarrollada por Maxence Faldor, Satinder Singh y Roberta Raileanu, investigadores de Google DeepMind, y publicada el 15 de octubre de 2026 en el repositorio científico arXiv. Los autores describieron el experimento como, según su conocimiento, la primera vez que agentes de inteligencia artificial completan el juego de principio a fin de manera autónoma bajo esas condiciones.

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Escribieron miles de programas y se coordinaron entre sí

Durante el experimento, los cuatro agentes escribieron un total de 2,783 programas, intercambiaron 229 mensajes y acumularon 605 muertes antes de alcanzar el objetivo.

A diferencia de un jugador humano, los sistemas no utilizaron directamente un teclado ni dependieron de observar la pantalla. Controlaron a sus personajes mediante Mineflayer, una biblioteca de código abierto que permite interactuar con el videojuego a través de programas escritos en JavaScript.

Cada agente podía generar instrucciones, ejecutarlas, analizar los resultados y corregir los errores para continuar avanzando. También compartían información mediante el chat del juego y un sistema de memoria común.

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Aunque los investigadores no asignaron funciones específicas a cada uno, los agentes terminaron distribuyendo el trabajo de manera autónoma. Mientras uno se concentraba en fabricar herramientas y explorar, otros reunían alimentos y recursos, preparaban portales o buscaban soluciones para superar los obstáculos.

La batalla contra el dragón fue el mayor desafío

Uno de los obstáculos más complejos fue derrotar al Ender Dragon, cuya salud se regenera gracias a cristales ubicados sobre pilares en la dimensión conocida como el End.

La batalla final se prolongó durante varias horas mientras los agentes buscaban la forma de destruir los cristales y evitar que el dragón recuperara energía. Finalmente, lograron eliminarlos y completar el enfrentamiento.

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El resultado llegó después de numerosos intentos fallidos, lo que demuestra que el proceso no fue una ejecución perfecta, sino una secuencia de planificación, programación, errores y ajustes.