Cuatro agentes de IA Gemini se pasan Minecraft sin ayuda humana

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Cuatro agentes de inteligencia artificial basados en Gemini 4 Argon, de Google DeepMind, lograron completar Minecraft de principio a fin sin intervención humana durante la partida, en un experimento que puso a prueba la capacidad de estos sistemas para planificar, programar y coordinar tareas complejas durante períodos prolongados.
El equipo consiguió derrotar al Ender Dragon, el jefe final del videojuego, después de 27 horas y 14 minutos de trabajo autónomo. Las características del mundo: un mundo de supervivencia generado aleatoriamente y configurado en dificultad fácil.
La investigación fue desarrollada por Maxence Faldor, Satinder Singh y Roberta Raileanu, investigadores de Google DeepMind, y publicada el 15 de octubre de 2026 en el repositorio científico arXiv. Los autores describieron el experimento como, según su conocimiento, la primera vez que agentes de inteligencia artificial completan el juego de principio a fin de manera autónoma bajo esas condiciones.
Escribieron miles de programas y se coordinaron entre sí
Durante el experimento, los cuatro agentes escribieron un total de 2,783 programas, intercambiaron 229 mensajes y acumularon 605 muertes antes de alcanzar el objetivo.
A diferencia de un jugador humano, los sistemas no utilizaron directamente un teclado ni dependieron de observar la pantalla. Controlaron a sus personajes mediante Mineflayer, una biblioteca de código abierto que permite interactuar con el videojuego a través de programas escritos en JavaScript.
Cada agente podía generar instrucciones, ejecutarlas, analizar los resultados y corregir los errores para continuar avanzando. También compartían información mediante el chat del juego y un sistema de memoria común.
Aunque los investigadores no asignaron funciones específicas a cada uno, los agentes terminaron distribuyendo el trabajo de manera autónoma. Mientras uno se concentraba en fabricar herramientas y explorar, otros reunían alimentos y recursos, preparaban portales o buscaban soluciones para superar los obstáculos.
La batalla contra el dragón fue el mayor desafío
Uno de los obstáculos más complejos fue derrotar al Ender Dragon, cuya salud se regenera gracias a cristales ubicados sobre pilares en la dimensión conocida como el End.
La batalla final se prolongó durante varias horas mientras los agentes buscaban la forma de destruir los cristales y evitar que el dragón recuperara energía. Finalmente, lograron eliminarlos y completar el enfrentamiento.
El resultado llegó después de numerosos intentos fallidos, lo que demuestra que el proceso no fue una ejecución perfecta, sino una secuencia de planificación, programación, errores y ajustes.
Notas relacionadas
Un avance con limitaciones
Los investigadores consideran que el experimento permite estudiar cómo los agentes de inteligencia artificial pueden mantener objetivos durante períodos prolongados, dividir tareas y colaborar para resolver problemas con múltiples pasos interdependientes.
Sin embargo, el resultado tiene limitaciones importantes. La partida se desarrolló en dificultad fácil y mediante Mineflayer, que proporciona a los agentes información estructurada sobre el entorno que un jugador humano no recibe de la misma manera. Además, se trató de una sola ejecución documentada, por lo que todavía es necesario comprobar si el resultado puede reproducirse de forma consistente.
El experimento no demuestra que la inteligencia artificial juegue mejor que las personas, sino que puede coordinar procesos de programación y resolución de problemas durante muchas horas sin que un humano tenga que dirigir cada acción.
Los investigadores ven en estas capacidades una posible aplicación futura en tareas de ingeniería de software y otros trabajos complejos que requieren planificación, coordinación y adaptación continua. No obstante, su desempeño en esos ámbitos deberá evaluarse por separado.
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