¿Te llaman sin parar para cobrarte? Conoce tus derechos en RD

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Santo Domingo, República Dominicana. – Las llamadas insistentes para reclamar el pago de una deuda pueden convertirse en una situación incómoda para los consumidores. Sin embargo, las entidades financieras y las empresas contratadas para gestionar cobros deben respetar la dignidad, la privacidad y las normas que regulan estas comunicaciones en República Dominicana.
La Superintendencia de Bancos (SB) emitió la Carta Circular CCI-REG-2026000007, mediante la cual estableció lineamientos para promover prácticas responsables en la recuperación de deudas dentro del sector financiero.
La disposición, emitida el 29 de julio y difundida el 10 de agosto de 2026, procura prevenir actuaciones abusivas y establece que las entidades supervisadas deben vigilar también el comportamiento de las empresas externas contratadas para realizar gestiones de cobro.
Uno de los puntos abordados es el respeto a los límites de frecuencia y horarios establecidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para contactar a los deudores.
Asimismo, la Superintendencia destaca la importancia de proteger los datos personales y mantener la confidencialidad de la información. Información de los usuarios durante el proceso de recuperación de créditos.
La institución también establece lineamientos para los casos en que una deuda sea cedida a otro acreedor. En esas situaciones, el usuario debe recibir una notificación formal. Una notificación con el monto desglosado de la obligación, la identificación del nuevo acreedor y los medios de contacto para realizar los pagos.
Notas relacionadas
¿Qué puedes hacer si consideras que están abusando de ti?
Si las llamadas provienen de una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos, puedes presentar una reclamación. Una reclamación ante la institución correspondiente y, si no recibes una solución satisfactoria, acudir a ProUsuario.
Es recomendable conservar los registros de llamadas, mensajes, fechas y cualquier otra evidencia que permita documentar las prácticas denunciadas.
ProUsuario dispone de canales de atención telefónica, WhatsApp y plataformas digitales para orientar a los usuarios financieros sobre sus derechos y los procedimientos de reclamación.
Las autoridades recuerdan que tener una deuda pendiente no elimina el derecho de las personas a recibir un trato respetuoso. Las gestiones de cobro deben realizarse conforme a las normas aplicables, sin prácticas abusivas ni vulneraciones de la privacidad.
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