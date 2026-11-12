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El fin de semana puede convertirse en la oportunidad perfecta para disfrutar de una buena historia de terror, especialmente para quienes prefieren las producciones que mantienen la tensión, despiertan la curiosidad y sorprenden con acontecimientos inesperados.

Netflix cuenta con varias propuestas que recorren diferentes vertientes del género, desde relatos inspirados en crímenes que marcaron la historia hasta ficciones sobre espíritus, maldiciones, desapariciones y personajes que deben enfrentarse a situaciones que escapan de toda explicación.

Para quienes buscan qué ver durante sus días libres, esta selección reúne seis títulos que combinan terror, suspenso y misterio, con historias ambientadas en distintos países y escenarios.

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Seis opciones para el fin de semana

Un trabajo maldito: terror y misterio alrededor de una agencia de empleos.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden: un crimen que marcó la historia estadounidense.

El palacio del Este: espíritus y secretos dentro de la corte real.

Balaraw: La isla sangrienta: una desaparición que conduce a una isla misteriosa.

El alma intranquila: terror psicológico y secretos del pasado.

Kijsada Paradise: un juego en un parque acuático abandonado que termina en pesadilla.

Seis historias para una maratón de terror

La producción Un trabajo maldito forma parte del catálogo de series de Netflix.

Un trabajo maldito

Un joven que atraviesa dificultades económicas encuentra una oportunidad para salir de sus deudas cuando acepta trabajos temporales ofrecidos por una misteriosa agencia. Sin embargo, lo que inicialmente parece una solución a sus problemas comienza a convertirse en una pesadilla.

La producción surcoreana desarrolla una historia en la que cada empleo representa un nuevo desafío y en la que las reglas de trabajo pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o enfrentarse a situaciones aterradoras.

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Con ocho episodios, esta miniserie combina terror, misterio y supervivencia. Está protagonizada por Lee Jae-wook, Ko Min-si y Kim Min-ha y resulta una alternativa para quienes disfrutan de las historias en las que una situación cotidiana termina tomando un rumbo inesperado.

Crímenes y secretos de época

Producción de Netflix inspirada en la historia de Lizzie Borden.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Los amantes de las historias criminales tienen una propuesta con esta entrega de la antología Monstruo, que reconstruye el caso de Lizzie Borden, una mujer relacionada con uno de los asesinatos más conocidos de Estados Unidos.

La historia se desarrolla en la época victoriana y presenta el entorno familiar de Lizzie, marcado por conflictos y relaciones difíciles, hasta llegar al brutal asesinato de su padre y su madrastra con un hacha.

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La producción explora los acontecimientos que rodearon el crimen y la figura de una mujer cuya historia continúa despertando interés y controversia. Con ocho episodios, cuenta con las actuaciones de Ella Beatty, Vicky Krieps y Charlie Hunnam, bajo la creación de Ian Brennan.

Producción El palacio del Este, disponible en Netflix.

El palacio del Este

El terror también encuentra espacio en las historias de época con esta miniserie surcoreana ambientada en un palacio donde los secretos y las presencias sobrenaturales forman parte de la vida de sus habitantes.

La trama sigue a Gu-cheon, un hombre con la capacidad de cruzar al mundo de los espíritus, y a Saeng-gang, una dama de la corte que tiene la habilidad de escuchar a los muertos. Ambos son convocados por el rey para investigar una serie de acontecimientos misteriosos que afectan al palacio.

Mientras avanzan en sus investigaciones, los protagonistas descubren que detrás de las apariciones existen secretos que podrían poner en peligro a la familia real.

Con ocho episodios, la producción combina fantasía, misterio, terror y elementos históricos. Está protagonizada por Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo y Cho Seung-woo.

Desapariciones y presencias sobrenaturales

Producción Balaraw: La isla sangrienta, disponible en Netflix.

Balaraw: La isla sangrienta

Una desaparición familiar conduce a una mujer hasta una isla llena de secretos en esta producción filipina que combina terror sobrenatural, suspenso y elementos relacionados con los mitos y las leyendas.

La protagonista, Sabina, llega a Balaraw siguiendo una pista sobre el paradero de su madre, cuya desaparición continúa atormentándola. Sin embargo, al adentrarse en la isla descubre que sus habitantes esconden una realidad inquietante.

A medida que avanza la historia, Sabina comienza a encontrar respuestas sobre su familia, su pasado y las pesadillas que la han acompañado durante años. La situación se vuelve cada vez más peligrosa, mientras las posibilidades de escapar parecen reducirse.

La miniserie cuenta con seis episodios y está protagonizada por Janine Gutierrez, Agot Isidro y Charlie Dizon.

Producción El alma intranquila, disponible en Netflix.

El alma intranquila

El terror psicológico y los conflictos personales se encuentran en esta miniserie de Kuwait, protagonizada por Talal, un hombre que regresa a su país para enfrentar el duelo por la muerte de su padre.

Su regreso, sin embargo, lo lleva a reencontrarse con situaciones del pasado que creía superadas, especialmente una relación obsesiva que vuelve a perseguirlo.

A medida que comienza a experimentar alucinaciones, Talal se ve obligado a investigar el deterioro mental de su padre y los acontecimientos relacionados con su antiguo amor. La aparición de nuevos secretos lo enfrenta a una realidad en la que resulta difícil distinguir entre sus propios temores y las fuerzas que parecen rodearlo.

Con cuatro episodios, la producción apuesta por una combinación de suspenso, drama y elementos sobrenaturales. Su historia aborda las consecuencias de los vínculos obsesivos y la dificultad de escapar de un pasado que continúa presente.

Producción tailandesa de terror disponible en Netflix.

Kijsada Paradise

Para cerrar la selección aparece esta película tailandesa de terror que presenta a un grupo de estudiantes involucrados en una experiencia aterradora después de participar en un juego de escondite dentro de un parque acuático abandonado.

Lo que comienza como una actividad entre amigos termina convirtiéndose en una situación peligrosa cuando uno de los integrantes desaparece sin dejar rastro.

Tiempo después, el grupo regresa al lugar y debe enfrentarse a una presencia fantasmal que convierte el escenario en una auténtica pesadilla.

La película combina terror sobrenatural con elementos de comedia y situaciones propias del género juvenil. Está protagonizada por Nattawat Jirochtikul, Yongsin Wongpanitnont y Jaturawit Cheawprasit.

Una opción para los amantes del terror

Con estas seis propuestas, Netflix ofrece distintas formas de acercarse al género, desde las historias de crímenes y los misterios familiares hasta las producciones que exploran el mundo de los espíritus y las experiencias sobrenaturales.

Aunque cada título tiene una narrativa y un estilo diferente, todos pueden formar parte de una jornada de entretenimiento para quienes disfrutan de las historias que generan intriga y mantienen la tensión frente a la pantalla, ya sea con las luces apagadas, en compañía de amigos o a solas para vivir cada momento de suspenso.