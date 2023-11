¿Se te pierde el carro en los parqueos? Conoce la solución que trae Google para ese problema

Gracias a Google Maps podrás saber en todo momento dónde está estacionado tu vehículo si sigues un sencillo truco de la aplicación

Con la cantidad de estacionamiento que hay hoy en día, puede resultar difícil encontrar tu propio carro si no se presta la atención necesaria al estacionarlo o tomar la nota de la letra del parking en la que se sitúa. No obstante, esto no es tan sencillo en otros casos, por lo que no es extraño que en momentos determinados seamos incapaces de encontrar nuestro vehículo entre el mar de ellos que también están estacionados. No te preocupes, porque Google Maps tiene la solución que estabas buscando.

La aplicación de Google es especialmente útil para ubicarse, guiarse o alcanzar un destino en cualquier parte del mundo, pero también te permite fijar una localización concreta para no perderla. En este caso, será la posición exacta de tu vehiculo una vez lo aparques en una superficie tan amplia en la que puedas perder el norte. Si no sabes cómo se activa esta opción, te lo explicamos con todo lujo de detalles para que la puedas utilizar desde ya mismo.

¿Cómo encontrar tu coche usando Google Maps?

Lo primero que tendrás que hacer para guardar el registro de tu coche es no alejarte de él. De este modo, Google Maps podrá indicar la ubicación exacta en la que lo has estacionado, para evitar dar vueltas después, cuando quieras regresar a por él. Una vez estés en el interior del vehiculo o justo a su lado, abre la aplicación de Google Maps en tu móvil y haz lo siguiente:

Selecciona el punto azul que indica tu ubicación.

Cuando lo pulses, se abrirá un menú con diferentes opciones.

Desplázate hacia la derecha en el menú y selecciona «Guardar estacionamiento».

Verás como aparece un icono rojo con el mensaje «Has aparcado aquí».

Una vez sigas estos sencillos pasos, la ubicación exacta de tu carro ya quedará completamente registrada en Google Maps. Pero, ¿cómo lo localizo después si me he alejado mucho y no recuerdo la zona exacta en la que estaba? Esto puede ser muy común si estás en un lugar de vacaciones o haciendo turismo en alguna ciudad que no conoces. No te preocupes, porque Google piensa en todo y podrás regresar sin ningún problema.

Al volver a acceder a la aplicación de Google Maps, podrás ver como en la parte inferior de la pantalla aparece un cuadro en el que se indica tu marca de aparcamiento. Cuando lo presiones, podrás seleccionar la opción de «Cómo llegar» para que te indique la ruta ideal hasta tu coche. De este modo, no tendrás que dar vueltas ni pedir indicaciones para poder saber dónde estacionaste, sino que la aplicación hará el trabajo por ti.