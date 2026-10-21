Salomé Ureña, la poeta que marcó la historia dominicana

Cada 21 de octubre, la República Dominicana celebra el Día Nacional del Poeta en honor al nacimiento de Salomé Ureña de Henríquez, una de las escritoras más destacadas de la literatura dominicana y una pionera en la educación de las mujeres.

Su legado permanece vigente por sus aportes a la poesía y su compromiso con la formación intelectual femenina. A través de sus versos y su labor educativa, Salomé Ureña contribuyó al desarrollo cultural del país durante el siglo XIX.

¿Quién fue Salomé Ureña?

Salomé Ureña de Henríquez nació el 21 de octubre de 1850 y falleció en 1897. Fue poeta, educadora y una figura fundamental de la poesía lírica dominicana del siglo XIX.

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Desde temprana edad, recibió una formación que marcaría su trayectoria literaria. Sus primeras enseñanzas estuvieron a cargo de su madre, Gregoria Díaz, mientras que su padre la introdujo en la lectura de los clásicos españoles y franceses.

Esta educación le permitió desarrollar una sólida preparación intelectual y literaria. Con apenas 15 años, ya comenzaba a relacionarse con los círculos literarios de su época, demostrando su talento y sensibilidad poética.

Con el paso del tiempo, sus escritos la consolidaron como una de las voces más representativas de las letras dominicanas.