Salomé Ureña, la poeta que marcó la historia dominicana

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Cada 21 de octubre, la República Dominicana celebra el Día Nacional del Poeta en honor al nacimiento de Salomé Ureña de Henríquez, una de las escritoras más destacadas de la literatura dominicana y una pionera en la educación de las mujeres.
Su legado permanece vigente por sus aportes a la poesía y su compromiso con la formación intelectual femenina. A través de sus versos y su labor educativa, Salomé Ureña contribuyó al desarrollo cultural del país durante el siglo XIX.
¿Quién fue Salomé Ureña?
Salomé Ureña de Henríquez nació el 21 de octubre de 1850 y falleció en 1897. Fue poeta, educadora y una figura fundamental de la poesía lírica dominicana del siglo XIX.
Desde temprana edad, recibió una formación que marcaría su trayectoria literaria. Sus primeras enseñanzas estuvieron a cargo de su madre, Gregoria Díaz, mientras que su padre la introdujo en la lectura de los clásicos españoles y franceses.
Esta educación le permitió desarrollar una sólida preparación intelectual y literaria. Con apenas 15 años, ya comenzaba a relacionarse con los círculos literarios de su época, demostrando su talento y sensibilidad poética.
Con el paso del tiempo, sus escritos la consolidaron como una de las voces más representativas de las letras dominicanas.
Notas relacionadas
Su aporte a la educación de las mujeres
Además de su destacada trayectoria literaria, Salomé Ureña dejó una huella importante en la educación dominicana.
En 1881, con el apoyo de su esposo, Francisco Henríquez y Carvajal, fundó el Instituto de Señoritas, un centro educativo pionero dedicado a la formación académica de mujeres jóvenes en el país.
Esta iniciativa representó un avance significativo en una época en la que las oportunidades de educación para las mujeres eran limitadas. Su proyecto contribuyó a abrir espacios para que más dominicanas pudieran acceder a una preparación formal y convertirse en profesionales de la enseñanza.
Entre las primeras graduadas del Instituto de Señoritas figuran Mercedes Laura Aguiar, Leonor M. Feltz, Altagracia Henríquez Perdomo, Luisa Ozema Pellerano, Catalina Pou y Ana Josefa Puello.
De esta manera, Salomé Ureña trascendió el ámbito literario y se convirtió en una referente de la transformación educativa y social de la República Dominicana.
Su familia y sus hijos
A los 20 años, Salomé Ureña contrajo matrimonio con Francisco Henríquez y Carvajal. De esta unión nacieron cuatro hijos: Francisco, Pedro, Max y Camila Henríquez Ureña.
Uno de ellos, Max Henríquez Ureña, llegó a convertirse en una destacada figura humanística de Hispanoamérica durante el siglo XX, siguiendo una trayectoria vinculada al conocimiento y la cultura.
La familia Henríquez Ureña también quedó asociada a una importante tradición intelectual que contribuyó al pensamiento y las letras dominicanas.
¿Por qué se celebra el Día Nacional del Poeta?
El Día Nacional del Poeta se conmemora cada 21 de octubre para reconocer el valor de la poesía y rendir homenaje a Salomé Ureña, cuyo nacimiento representa una fecha significativa para la cultura dominicana.
La efeméride invita a recordar la contribución de los poetas al patrimonio cultural, la identidad y la expresión de los sentimientos, las ideas y las realidades de una sociedad.
En el caso de Salomé Ureña, su obra literaria y su compromiso con la educación mantienen vivo su ejemplo entre las nuevas generaciones.
La muerte de Salomé Ureña
Salomé Ureña falleció en 1897, a los 46 años, a causa de la tuberculosis. Aunque su vida fue relativamente corta, sus aportes a la literatura y la educación dejaron una marca duradera en la historia dominicana.
Más de un siglo después de su muerte, su nombre continúa siendo un símbolo de talento, perseverancia y compromiso con el conocimiento.
Por eso, cada 21 de octubre, la celebración del Día Nacional del Poeta constituye una oportunidad para valorar su legado y reconocer la importancia de la poesía en la cultura de la República Dominicana.
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