¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Lo que algunas parejas consideran como una solución rápida al momento de mejorar la lubricación durante las relaciones sexuales podría terminar provocando irritación, molestias y hasta aumentar el riesgo de infecciones.

La ginecóloga y especialista en salud femenina, la Dra. Maryory Gómez, también creadora de contenido, advierte que utilizar saliva como lubricante durante el contacto sexual no es una práctica recomendable, debido a que no cumple la misma función que un producto diseñado para este propósito.

Gómez explica que, aunque la saliva puede generar una sensación inicial de lubricación, se seca rápidamente y no siempre reduce la fricción. Esto puede favorecer la irritación, pequeñas lesiones y dolor durante la penetración, especialmente cuando existe poca lubricación natural.

Publicidad

Pero ese no es el único riesgo. La boca también contiene bacterias y otros microorganismos que pueden entrar en contacto con los genitales durante las relaciones sexuales.

Además, si alguna de las personas presenta heridas o infecciones en la boca o los genitales, el riesgo de transmisión de algunas infecciones puede aumentar

La saliva tiene otras funciones

La saliva es un líquido producido por las glándulas salivales que cumple funciones esenciales para la salud bucal y el proceso digestivo. Entre sus principales funciones están humedecer los alimentos para facilitar la masticación y la deglución, ayudar a iniciar la digestión, mantener la boca hidratada y proteger los dientes y las mucosas frente a microorganismos.

Publicidad

¿Qué se recomienda?

En lugar de recurrir a la saliva, se recomienda utilizar usar un lubricante a base de agua o silicona que pueden ayudarte a disfrutar de las relaciones con mayor comodidad.

La especialista insiste en que el placer sexual también requiere comodidad, información y cuidado, por lo que invita a las parejas a prestar atención a prácticas que podrían parecer inofensivas, pero que tienen implicaciones para su salud.