RIU Hotels & Resorts presenta estrategia global de sostenibilidad en RD

Punta Cana, RD. – RIU Hotels & Resorts presentó oficialmente en el país su estrategia global de sostenibilidad Proudly Committed, durante un acto celebrado en el hotel Riu Palace Bávaro, con la participación de más de 100 personas, entre autoridades, representantes del sector turístico, organizaciones aliadas y medios de comunicación.

El encuentro estuvo encabezado por Naomi Riu, directora ejecutiva de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Financiera y Compras Corporativas, y Joan Trian Riu, consejero directivo de RIU Hotels. También participaron el ministro de Turismo, David Collado; la gobernadora de La Altagracia, Daisy D’Oleo; el alcalde del distrito municipal Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), y otras autoridades.

Durante la actividad, Catalina Alemany, directora de Sostenibilidad y RSC, y Alma Tesillos, directora de RSC para América, presentaron los avances de la estrategia y las iniciativas desarrolladas en República Dominicana, con énfasis en la inversión social, la preservación del medioambiente y la protección de la infancia.

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RIU destaca su aporte a la economía dominicana

Naomi Riu informó que, durante 2025, la contribución de la cadena a la economía dominicana incluyó más de 64 millones de dólares en impuestos, 25 millones de dólares en salarios para colaboradores locales y 102 millones de dólares en compras a proveedores del país.

Asimismo, señaló que en los últimos cinco años RIU ha destinado más de 1.2 millones de dólares a proyectos comunitarios y ambientales.

Durante el evento, la empresa reconoció la labor de varias organizaciones con las que mantiene alianzas. Entre ellas figuran la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), por su trabajo en la conservación de ecosistemas marinos y la restauración de arrecifes coralinos; Save the Children, por sus iniciativas para mejorar el aprendizaje y defender los derechos de la niñez; Ciudad de Dios para las Naciones, por su apoyo mediante becas escolares y alimentarias, y MAIS-ECPAT, por su labor contra la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico.

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35 años de presencia en República Dominicana

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, reconoció la inversión de RIU en sus 35 años de presencia en República Dominicana y destacó la generación de empleos de la cadena y su contribución al desarrollo turístico de la región Este.

RIU Hotels & Resorts abrió su primer hotel fuera de España en República Dominicana en 1991, con el Riu Taino. Actualmente, la empresa cuenta con cinco hoteles en el país, más de 4,500 habitaciones y una plantilla superior a los 3,800 colaboradores.

La presentación de Proudly Committed forma parte de los esfuerzos de la cadena por dar a conocer sus iniciativas y avances en sostenibilidad, inversión social y protección ambiental en los destinos donde opera.