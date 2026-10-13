Revista Pandora presenta su edición especial Pandora Cibao y lanza Pandora Talks

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Revista Pandora presentó oficialmente su edición especial Pandora Cibao durante un encuentro en Santiago de los Caballeros, una cita dedicada a reconocer el talento, las historias y las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la región Norte. La velada también marcó el lanzamiento de Pandora Talks, una nueva plataforma de conversación impulsada por la revista.
La edición especial forma parte de la mirada que Pandora dedica cada año al Cibao, con contenidos que ponen en primer plano a sus protagonistas, sus proyectos y las historias que reflejan el dinamismo de esta zona del país. En esta ocasión, la portada está protagonizada por Pura María Hidalgo, emprendedora vegana cuya trayectoria conecta la reinvención personal, el desarrollo de proyectos y el compromiso con su región.
Durante el encuentro, Hidalgo compartió unas palabras con los asistentes, en una noche que celebró a las mujeres que construyen, emprenden y abren caminos desde sus comunidades.
Notas relacionadas
Pandora Talks
Uno de los momentos centrales fue la presentación de Pandora Talks, concebida como un espacio para conversar sobre las personas, las ideas y los temas que transforman la manera en que entendemos nuestro entorno. La plataforma debutó con una conversación dedicada a la evolución de la moda en el Cibao, desde sus referentes históricos hasta las nuevas generaciones que buscan ampliar el alcance del talento local.
La conversación se desarrolló en dos paneles. El Legado reunió a Ana Thomén, Altagracia Moronta, y Francisco Sanchís, quienes abordaron distintas etapas de la historia de la moda en Santiago, sus protagonistas y los aportes que han contribuido a construir la escena creativa de la región.
Por su parte, La Nueva Mirada contó con la participación de Rafael Rivero, Radhamés Espíritu y Miguel Estévez, quienes compartieron sus experiencias desde el diseño, el estilismo y la asesoría de imagen. El intercambio permitió explorar los cambios que vive la industria, las oportunidades de proyección internacional y los desafíos que enfrenta el talento que se desarrolla fuera de la capital.
Reconocimientos
La jornada también incluyó un espacio de reconocimientos a figuras y marcas vinculadas al desarrollo de la moda dominicana desde el Cibao, como una forma de poner en valor las trayectorias que han abierto camino y las nuevas propuestas que continúan enriqueciendo el panorama creativo de la región.
Con esta edición, Revista Pandora reafirma su interés en contar historias que reflejen la diversidad del talento dominicano y en crear espacios que conecten a las distintas generaciones de una industria en constante evolución. A través de Pandora Cibao y Pandora Talks, la revista amplía su mirada hacia quienes están construyendo nuevas posibilidades desde la región Norte.
Te puede interesar
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres
- Paíno Henríquez presenta avances para agilizar permisos ambientales en Cap Cana
- Círculo Emprendedor Crecer celebrará la undécima edición de los Premios Crecer
- ADEINAPE presenta su nueva directiva para el período 2026-2028