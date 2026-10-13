Revista Pandora presenta su edición especial Pandora Cibao y lanza Pandora Talks

Pandora Talks

Uno de los momentos centrales fue la presentación de Pandora Talks, concebida como un espacio para conversar sobre las personas, las ideas y los temas que transforman la manera en que entendemos nuestro entorno. La plataforma debutó con una conversación dedicada a la evolución de la moda en el Cibao, desde sus referentes históricos hasta las nuevas generaciones que buscan ampliar el alcance del talento local.

Revista Pandora Talks

La conversación se desarrolló en dos paneles. El Legado reunió a Ana Thomén, Altagracia Moronta, y Francisco Sanchís, quienes abordaron distintas etapas de la historia de la moda en Santiago, sus protagonistas y los aportes que han contribuido a construir la escena creativa de la región.

Pandora Talks

Por su parte, La Nueva Mirada contó con la participación de Rafael Rivero, Radhamés Espíritu y Miguel Estévez, quienes compartieron sus experiencias desde el diseño, el estilismo y la asesoría de imagen. El intercambio permitió explorar los cambios que vive la industria, las oportunidades de proyección internacional y los desafíos que enfrenta el talento que se desarrolla fuera de la capital.

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Reconocimientos

La jornada también incluyó un espacio de reconocimientos a figuras y marcas vinculadas al desarrollo de la moda dominicana desde el Cibao, como una forma de poner en valor las trayectorias que han abierto camino y las nuevas propuestas que continúan enriqueciendo el panorama creativo de la región.

Reconocimiento Ana Thomén Reconocimiento Alba Luz Camila

Con esta edición, Revista Pandora reafirma su interés en contar historias que reflejen la diversidad del talento dominicano y en crear espacios que conecten a las distintas generaciones de una industria en constante evolución. A través de Pandora Cibao y Pandora Talks, la revista amplía su mirada hacia quienes están construyendo nuevas posibilidades desde la región Norte.