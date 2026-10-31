Resultados Leidsa: Números ganadores 30 de octubre 2026

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Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 30 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.
Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé
Resultados Leidsa – 30 de octubre de 2026
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Pega 3 Más
|30-10-26
|03, 00, 13
|Loto Pool
|30-10-26
|02, 09, 18, 21, 25
|Super Kino TV
|30-10-26
|01, 08, 13, 16, 23, 26, 29, 33, 43, 48, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 74, 75, 77, 81
|Quiniela Palé
|30-10-26
|09, 36, 03
|Super Palé
|30-10-26
|09, 36
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Loto – Loto Más
|28-10-26
|Loto: 13, 17, 18, 20, 28, 37
Loto Más: 11, 13
Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.
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Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.
Horarios de sorteos de Leidsa
– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.
Contacto:
Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.