Resultados Leidsa: Números ganadores 29 de octubre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 29 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 29 de octubre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 29-10-26 36, 04, 34 Loto Pool 29-10-26 02, 04, 11, 26, 29 Super Kino TV 29-10-26 01, 02, 04, 05, 06, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 56, 59, 84 Quiniela Palé 29-10-26 44, 52, 56 Super Palé 29-10-26 44, 14

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 28-10-26 Loto: 13, 17, 18, 20, 28, 37

Loto Más: 11, 13

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.