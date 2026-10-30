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Resultados Leidsa: Números ganadores 29 de octubre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 29 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos. Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé Resultados Leidsa – 29 de octubre de 2026 Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 […]

Ruth Salcedo
Resultados Leidsa: Números ganadores 26 de octubre 2026
Foto: Fuente externa
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Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 29 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 29 de octubre de 2026

SorteoFechaNúmeros Ganadores
Pega 3 Más29-10-2636, 04, 34
Loto Pool29-10-2602, 04, 11, 26, 29
Super Kino TV29-10-2601, 02, 04, 05, 06, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 56, 59, 84
Quiniela Palé29-10-2644, 52, 56
Super Palé29-10-2644, 14
SorteoFechaNúmeros Ganadores
Loto – Loto Más28-10-26Loto: 13, 17, 18, 20, 28, 37
Loto Más: 11, 13

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

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Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

Horarios de sorteos de Leidsa

– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.

Contacto:

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222. 

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